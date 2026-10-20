Fran Stoessel, el hermano de Tini, contó la verdad del escándalo y robo

Francisco Stoessel fue interceptado por las cámaras del programa DDM mientras se dirigía al gimnasio para realizar sus rutinas habituales. Durante la breve charla el hermano de la cantante Tini Stoessel se refirió por primera vez a la polémica que involucra un patrimonio de US$100.000.000 y a los crecientes rumores de distanciamiento.

Al ser consultado sobre su estado personal en medio del conflicto judicial entre Tini Stoessel y Alejandro Stoessel el entrevistado respondió "Yo estoy bien". Además aprovechó el momento para llevar tranquilidad sobre el estado médico de su padre al asegurar que "Mi viejo de salud está bien" antes de continuar su marcha.

La cronista del ciclo televisivo intentó obtener precisiones sobre la millonaria disputa que enfrenta a Tini Stoessel con su entorno cercano por reclamos legales. Sin embargo el hermano de la artista decidió cortar la conversación con una contundente frase "¿podemos hablar después del gimnasio?" para evitar mayores detalles.

Antes de ingresar al establecimiento deportivo Francisco Stoessel se mostró firme en su postura de no profundizar sobre la fortuna de US$50.000.000 que motivó la intervención de abogados de Mariana Muzlera y el resto del clan. "Saben que no me gusta hablar de esto" concluyó de manera tajante para dar por finalizada la nota.