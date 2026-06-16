Francia y Senegal pondrán en marcha este martes 16 de junio su participación en el Mundial 2026, en un encuentro que despierta expectativas por la jerarquía de ambos planteles. El partido corresponde a la primera fecha del Grupo I y marcará el comienzo del recorrido de dos selecciones que aspiran a avanzar a la fase eliminatoria.

El encuentro se disputará desde las 16 de Argentina (15 de la costa este de Estados Unidos) en el estadio de Nueva York/Nueva Jersey. La transmisión podrá seguirse por las señales con derechos de televisión del Mundial, entre ellas TyC Sports, DSports y sus plataformas digitales.

Francia llega como una de las máximas candidatas al título. Con una base consolidada y varias figuras de nivel internacional, el seleccionado europeo intentará comenzar con una victoria que le permita encaminar rápidamente su clasificación. Kylian Mbappé aparece como la principal referencia ofensiva de un equipo que combina experiencia y juventud.

La probable formación francesa tendría a Mike Maignan; Jules Koundé, William Saliba, Ibrahima Konaté y Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga y Antoine Griezmann; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Randal Kolo Muani.

Senegal, por su parte, buscará dar el golpe en el arranque del certamen. El conjunto africano se ganó un lugar entre las selecciones más competitivas de los últimos años gracias a su potencia física, orden táctico y presencia de futbolistas que actúan en las principales ligas europeas.

Entre los posibles titulares aparecen Édouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Abdou Diallo e Ismail Jakobs; Pape Matar Sarr, Nampalys Mendy y Pape Gueye; Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson y Boulaye Dia.

Como dato destacado, Francia conquistó dos Copas del Mundo y alcanzó la final en las dos últimas ediciones que disputó. Senegal, en tanto, protagonizó una de las grandes sorpresas de la historia al llegar a los cuartos de final en Qatar 2022, el mejor resultado de una selección africana junto a otras potencias del continente. El choque entre ambos promete ser uno de los más atractivos de la jornada inaugural del Grupo I.