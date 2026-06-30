Francia, de las candidatas a ganar el Mundial, se enfrenta a Suecia

La Copa del Mundo ingresa a su etapa de eliminación directa con el enfrentamiento entre Francia y Suecia por los dieciseisavos de final. El encuentro se disputará este martes 30 de junio a las 18 horas de Argentina en el New York New Jersey Stadium, ubicado en la localidad de East Rutherford, y contará con el arbitraje del neerlandés Danny Makkelie. El partido podrá seguirse en vivo y en directo en Argentina a través de la pantalla de TyC Sports.

El conjunto conducido por Didier Deschamps arriba a este compromiso luego de un andar perfecto en la fase de grupos. Sumó 9 puntos sobre 9 posibles tras debutar con una victoria por 3-1 frente a Senegal, golear luego 3-0 a Irak y cerrar la primera ronda con un triunfo por 4-1 ante Noruega. De este modo, la escuadra gala ratificó su condición de candidata al título y busca estirar su racha para alcanzar la tercera final consecutiva en esta competencia.

Por el contrario, el combinado dirigido por Graham Potter experimentó un camino más irregular y consiguió el pasaje como uno de los mejores terceros. Acumuló 4 unidades en el Grupo I producto de una victoria inicial por 5-1 ante Túnez, una dura derrota posterior por idéntico marcador de 5-1 contra Países Bajos y una paridad final 1-1 frente a Japón.

Para este trascendental choque, el cuerpo técnico de Les Bleus dispondrá de sus principales figuras desde el inicio. La alineación probable de Francia está integrada por Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Theo Hernández; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Désiré Doué, Ousmane Dembélé; Kylian Mbappé.

Por su parte, la estructura táctica sueca presentará modificaciones en la línea defensiva para intentar contrarrestar el poderío ofensiva de su oponente. La formación titular de Suecia se perfilaría con Jacob Widell Zetterström; Gustaf Lagerbielke, Isak Hien, Victor Lindelöf, Alexander Bernhardsson; Elliot Stroud, Yasin Ayari, Gabriel Gudmundsson, Anthony Elanga; Alexander Isak, Viktor Gyökeres. El vencedor de esta llave jugará en octavos de final ante Paraguay.