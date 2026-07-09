Francia volvió a demostrar por qué es uno de los grandes candidatos al título. El seleccionado dirigido por Didier Deschamps derrotó 2-0 a Marruecos por los cuartos de final del Mundial 2026 y consiguió la clasificación a las semifinales, donde enfrentará al ganador del duelo entre España y Bélgica.

El encuentro se disputó en el Gillette Stadium de Foxborough y tuvo dos protagonistas principales: Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Ambos aparecieron en el segundo tiempo para darle al conjunto francés una victoria trabajada frente a un rival que volvió a competir de igual a igual.

Francia dominó, pero Bounou fue una muralla

Desde el comienzo, Francia tomó el control del partido. Con mayor posesión de pelota y mucha presencia ofensiva, el equipo europeo jugó gran parte del primer tiempo en campo marroquí y generó las situaciones más peligrosas.

Sin embargo, se encontró con un enorme Yassine Bounou, quien sostuvo a Marruecos durante toda la primera mitad. El arquero fue clave para mantener el empate y le ganó varios duelos individuales a Mbappé.

La acción más polémica del encuentro llegó a los 26 minutos, cuando el árbitro argentino Facundo Tello sancionó penal para Francia por una supuesta infracción de Noussair Mazraoui sobre Mbappé dentro del área.

La jugada generó discusión porque el delantero francés comenzó a caer antes del contacto con el defensor marroquí. De todas maneras, Mbappé tomó la responsabilidad del remate, pero nuevamente apareció Bounou, quien adivinó la intención y evitó el gol.

Mbappé y Dembélé aparecieron en el momento clave

Marruecos logró resistir durante buena parte del partido y apostó a la velocidad de Brahim Díaz para lastimar de contraataque. El equipo africano volvió a mostrar la solidez defensiva que lo llevó hasta esta instancia, pero no pudo contener el poder ofensivo francés.

En el complemento, Francia encontró los espacios que no había tenido en la primera parte. Mbappé apareció para romper el cero y darle tranquilidad al equipo de Deschamps, a los 14 minutos.

Con la ventaja a favor, los franceses manejaron mejor los tiempos del partido y obligaron a Marruecos a adelantarse en busca del empate. Esa situación dejó espacios y Francia aprovechó para liquidar la historia con el tanto de Ousmane Dembélé, que selló el 2-0 definitivo a los 20 minutos.

Francia vuelve a estar entre los cuatro mejores

Con este triunfo, Francia alcanzó nuevamente las semifinales de un Mundial y mantiene vivo el sueño de sumar otra estrella a su historia. Ahora esperará por el vencedor del duelo entre España y Bélgica para conocer a su próximo rival. Del otro lado, Marruecos se despide nuevamente como una de las grandes revelaciones del torneo, después de protagonizar otra campaña histórica en una Copa del Mundo.