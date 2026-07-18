Francia e Inglaterra se enfrentarán este sábado desde las 18 en el estadio Miami para definir al tercer puesto del Mundial 2026. Tras quedar eliminados en las semifinales frente a España y la Selección Argentina, respectivamente, ambos buscarán despedirse del torneo con una victoria y quedarse con la medalla de bronce.

El conjunto francés llega golpeado luego de caer 2 a 0 frente a España en un partido en el que fue ampliamente superado. Los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sellaron la eliminación del equipo dirigido por Didier Deschamps, quien este sábado dirigirá su último encuentro al frente de Les Bleus.

Más allá de la despedida de su entrenador, Francia también tendrá otro incentivo: Kylian Mbappé intentará quedarse con la Bota de Oro del Mundial. El delantero suma ocho goles, la misma cantidad que Lionel Messi, por lo que buscará terminar como máximo artillero del certamen.

Del otro lado estará una Inglaterra que vio frustrado su sueño de llegar a la final tras perder 2 a 1 con la Selección Argentina. Los Tres Leones comenzaron en ventaja con un gol de Anthony Gordon, pero el equipo de Lionel Scaloni reaccionó en el tramo final gracias a los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar una remontada histórica.

Para el conjunto dirigido por Thomas Tuchel, el encuentro también representa una oportunidad para volver al podio de una Copa del Mundo. La única vez que Inglaterra terminó entre los tres mejores fue cuando se consagró campeona en el Mundial de 1966. Luego fue cuarta en Italia 1990 y Rusia 2018.

Probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del partido