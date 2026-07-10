Francia volvió a meterse entre los cuatro mejores del Mundial 2026 y Didier Deschamps destacó el trabajo de su equipo tras la victoria ante Marruecos en los cuartos de final. El entrenador aseguró que llegar a semifinales por tercer Mundial consecutivo “parece lógico y natural”, aunque remarcó que fue un objetivo que debieron conseguir en cada competencia.

“Creo que tres semifinales consecutivas ya es un buen resultado. Parece lógico y natural, pero hay que conseguirlo. Tengo grandes jugadores, y eso es bueno”, expresó Deschamps luego del triunfo.

Con esta clasificación, Francia alcanzó su tercera semifinal consecutiva en una Copa del Mundo, luego de las disputadas en Rusia 2018 y Qatar 2022. Además, el entrenador se convirtió en el técnico con más victorias en la historia de los Mundiales, con 20 triunfos en 25 partidos.

Deschamps respaldó a Mbappé tras el penal fallado

Durante el partido ante Marruecos, Kylian Mbappé tuvo una oportunidad desde los doce pasos que no pudo convertir, aunque luego marcó y fue clave para la clasificación francesa.

“Hoy fue complicado. El penal fallado y las ocasiones que no aprovechamos nos lo pusieron difícil, pero Kylian reaccionó bien y marcó. Con él no hay problema, nunca duda de sí mismo, incluso cuando ha fallado antes de marcar”, explicó el entrenador.

Además, Deschamps llevó tranquilidad sobre la salida del delantero en el segundo tiempo, cuando dejó el campo con una molestia en el tobillo.

“Kylian tuvo un pequeño problema en el tobillo, sentía algo de dolor, pero nada grave ni para preocuparse. Fue preventivo”, indicó.

Francia ya piensa en las semifinales

El entrenador francés destacó el rendimiento colectivo y aseguró que todavía hay aspectos por mejorar de cara a la próxima instancia.

“Siempre hay cosas que podemos mejorar, pero tenemos esta capacidad de ser peligrosos en ataque. Además, el medio está bien y la defensa, sólida”, analizó.

Francia espera ahora por su rival en semifinales, mientras Deschamps continúa al frente de una selección que busca sumar un nuevo capítulo en su historia mundialista.