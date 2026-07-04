Francia enfrenta a Paraguay por los octavos del Mundial 2026

Francia y Paraguay se enfrentarán este viernes por los octavos de final del Mundial 2026, en un partido que promete ser uno de los más atractivos de la jornada. El encuentro se disputará en Filadelfia y pondrá frente a frente a uno de los grandes candidatos al título y a la selección que se convirtió en una de las revelaciones del torneo bajo la conducción de Gustavo Alfaro.

El partido comenzará a las 18 en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay; a las 17 en Chile, Bolivia, Venezuela y Miami (Estados Unidos); a las 16 en Ecuador, Perú, Colombia y Panamá; a las 15 en México, El Salvador, Honduras y Costa Rica; y a las 00 del sábado en España.

En Argentina, el encuentro podrá verse por TyC Sports y DSports. En el resto de Sudamérica será transmitido por DSports, mientras que en México se emitirá por Canal 5, ViX TUDN y TV Azteca. En Estados Unidos estará disponible por Telemundo, Peacock y Fox.

Paraguay quiere seguir haciendo historia

La selección paraguaya llega a este compromiso luego de consolidarse como una de las grandes sorpresas del Mundial. La Albirroja superó una exigente fase de grupos junto a Estados Unidos, Australia y Turquía, mostrando orden defensivo, intensidad y una identidad de juego que le permitió competir de igual a igual.

En la instancia anterior protagonizó otro batacazo al eliminar a Alemania en la definición por penales, después de igualar durante los 120 minutos. Ese resultado fortaleció la confianza del plantel de Gustavo Alfaro, que ahora intentará dar un nuevo golpe frente a uno de los máximos favoritos.

Francia ratifica su candidatura

Del otro lado estará Francia, que atraviesa un gran presente en el certamen. El conjunto dirigido por Didier Deschamps finalizó primero en el Grupo I por delante de Senegal, Noruega e Irak, con un rendimiento sólido tanto en defensa como en ataque.

En los dieciseisavos de final no dejó dudas y venció por 3 a 0 a Suecia, en un encuentro que dominó de principio a fin. Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, Les Bleus buscarán avanzar a los cuartos de final y continuar su camino hacia el título.

Probables formaciones

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Gómez, José María Canale, Junior Alonso; Miguel Almirón, Damián Bobadilla, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Alfaro.

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

El ganador del encuentro avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y seguirá en carrera por el título. Paraguay buscará prolongar su histórica campaña, mientras que Francia intentará confirmar el favoritismo con el que llegó al certamen.

Datos