Una semifinal dramática y repleta de emociones se vivió en los World Skate Games Asunción 2026. La selección de Francia logró una histórica clasificación a la gran final del Mundial de Hockey sobre Patines tras vencer por 6 a 3 a Portugal en tiempo suplementario.

Con el juego normal terminado en un empate de 3 a 3 en los 50 minutos reglamentarios, la historia continuó en el alargue y los ánimos fueron caldeándose en la pista entre ambos equipos.

El trámite del encuentro ofreció un espectáculo de alto nivel técnico y táctico. Tras un intenso y parejo duelo, el seleccionado francés mostró mayor precisión y eficacia ofensiva, convirtiendo tres goles decisivos para sellar el definitivo 6 a 3 que le otorgó el boleto directo a la final del certamen mundialista.

Mientras el plantel ganador desataba su festejo en pista, el desenlace quedó marcado por la ebullición del clima deportivo. Apenas concluido el partido, la tensión acumulada a lo largo del juego se trasladó a la pista, donde jugadores de ambos seleccionados protagonizaron discusiones acaloradas, agarrones de remeras y empujones a corta distancia.

El tumulto requirió la inmediata intervención de los cuerpos técnicos de ambos países y de autoridades de la organización, quienes debieron ingresar a la pista para separar a los hockistas más exaltados y evitar enfrentamientos de mayor gravedad.

Tras varios minutos de incertidumbre y discusiones, la situación se calmó y los planteles se retiraron hacia la zona de vestuarios, dejando a Francia enfocada en la preparación del partido decisivo por el título ecuménico.

A la espera de la resolución de la otra semifinal entre Argentina y España, los franceses deberán descansar y prepararse para este próximo domingo a las 20 hs. partido que podrá vivirse en vivo por la señal de HUARPE TV.

Fotos y videos: Maxi Maldonado.