El Gobierno de Francia, encabezado por Emmanuel Macron, evalúa suspender temporalmente algunas redes sociales para evitar nuevos saqueos y episodios de violencia durante las protestas que sacuden al país. La propuesta apunta especialmente a plataformas como TikTok y Snapchat, utilizadas, según las autoridades, para organizar ataques y compartir información sobre los movimientos policiales.

El ministro del Interior francés, Laurent Nuñez, planteó esta posibilidad este miércoles 21 de octubre durante una intervención ante el Senado. El funcionario explicó que varios alcaldes solicitaron herramientas para impedir que grupos violentos coordinen saqueos mediante aplicaciones digitales.

"Las redes se han convertido en un problema real", afirmó Nuñez, quien sostuvo que una eventual suspensión solo podría aplicarse bajo condiciones muy específicas y estrictas.

La iniciativa todavía no fue aprobada y presenta obstáculos legales y técnicos. Sin embargo, el Gobierno considera que una interrupción temporal de determinadas plataformas podría ser una alternativa para impedir la organización de nuevos hechos de violencia.

Según el ministro, las redes sociales no solo permiten convocar manifestaciones, sino que también pueden ser utilizadas para identificar en tiempo real la ubicación de los efectivos policiales y coordinar ataques contra comercios y edificios públicos.

Francia enfrenta una ola de protestas y miles de detenciones

La propuesta se conoce después de las violentas manifestaciones del sábado 17 de octubre, cuando miles de personas salieron a las calles para protestar contra el aumento del costo de vida y el deterioro de los servicios públicos, principalmente la salud y la educación.

Aunque gran parte de las movilizaciones fueron pacíficas, en distintas ciudades se registraron saqueos, incendios, ataques a edificios públicos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Los disturbios dejaron al menos 3.000 establecimientos comerciales afectados y más de 2.500 personas detenidas. De acuerdo con los datos difundidos por el ministro de Justicia, Gérald Darmanin, 174 de los arrestados permanecen en prisión preventiva.

Frente a este escenario, las autoridades dispusieron toques de queda parciales en ciudades como París, Marsella, Lyon y Niza. También reforzaron la presencia policial para evitar nuevos enfrentamientos.

Una nueva protesta mantiene en alerta al Gobierno de Macron

La preocupación del Ejecutivo francés aumentó ante la convocatoria a una nueva movilización para el sábado 24 de octubre, impulsada por el movimiento de los "chalecos amarillos".

Las autoridades buscan evitar que se repitan los incidentes del fin de semana anterior y analizan nuevas medidas de seguridad. Entre ellas aparece la posibilidad de restringir temporalmente el acceso a determinadas redes sociales.

No obstante, Nuñez reconoció que cualquier decisión deberá respetar las condiciones legales establecidas por la Justicia francesa. El Consejo de Estado ya había señalado en 2025 que una suspensión de este tipo solo podría aplicarse en circunstancias excepcionales y bajo requisitos estrictos.

Por el momento, TikTok y Snapchat continúan funcionando con normalidad. La eventual suspensión sigue siendo una alternativa en estudio, mientras Francia se prepara para otra jornada de movilizaciones.