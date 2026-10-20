El primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, aseguró que los toques de queda nocturnos contribuyeron a recuperar la calma después de los graves disturbios registrados durante el fin de semana en distintas ciudades del país. El Gobierno anunció que podría extender las restricciones a nuevas zonas, de acuerdo con la evolución de la situación.

“Los toques de queda específicos contribuyeron a la calma de anoche”, expresó Lecornu en un mensaje publicado en la red social X.

También adelantó que las autoridades locales podrían disponer nuevas medidas cuando lo consideren necesario.

Las restricciones se implementaron después de las manifestaciones que combinaron reclamos estudiantiles por el deterioro de las condiciones educativas con el descontento por el aumento del costo de vida. En varias ciudades, las protestas derivaron en enfrentamientos, saqueos y daños a edificios y comercios.

Las restricciones podrían ampliarse a otras ciudades

Las medidas de control nocturno alcanzaron sectores de París y otras ciudades, entre ellas Lyon, Burdeos y Niza. Las decisiones se adoptan de manera localizada y con intervención de las autoridades territoriales, en coordinación con los alcaldes.

Tras una noche sin incidentes graves generalizados, el Ejecutivo consideró que las restricciones habían contribuido a reducir la violencia. Sin embargo, la posibilidad de nuevas movilizaciones mantiene la preocupación de las autoridades por la seguridad pública y la protección de los comercios afectados.

El Gobierno también enfrenta cuestionamientos por la respuesta policial durante el fin de semana. El ministro del Interior reconoció fallas en la prevención de los episodios violentos, mientras que las autoridades prometieron revisar los operativos de seguridad.

Lecornu se reunirá con sindicatos y dirigentes políticos

En paralelo al refuerzo de los controles, Lecornu prevé reunirse con representantes sindicales para abordar la crisis social y los reclamos que impulsaron las protestas. También convocó a dirigentes políticos para discutir la situación y las medidas necesarias para recuperar el orden.

Las manifestaciones comenzaron con reclamos estudiantiles por las condiciones de las escuelas y se extendieron a sectores preocupados por el encarecimiento de la vida, los servicios públicos y las dificultades económicas.

Aunque las restricciones permitieron una reducción de los incidentes durante la noche, distintos grupos ya anunciaron nuevas movilizaciones para el sábado 24 de octubre. El escenario mantiene la presión sobre el Gobierno francés, que busca combinar medidas de seguridad con instancias de diálogo.