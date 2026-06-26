Francia goleó 4-1 a Noruega y quedó puntero en el Grupo I

La selección de Francia confirmó su gran momento en el Mundial 2026 al derrotar por 4 a 1 a Noruega en la tercera fecha del Grupo I. Con una actuación estelar de Ousmane Dembélé, autor de tres goles, el equipo de Didier Deschamps cerró la fase de grupos con puntaje ideal y se clasificó a los 16avos de final como líder de su zona.

El encuentro, disputado en Boston, mostró una amplia superioridad del conjunto francés desde el inicio. Noruega presentó una formación alternativa, reservando a varias de sus principales figuras, y nunca encontró respuestas ante el poder ofensivo de los galos.

La primera advertencia llegó antes del minuto de juego, cuando Kylian Mbappé estrelló un potente remate en el travesaño. Poco después, a los 7 minutos, el delantero del Real Madrid asistió a Dembélé, quien dejó en el camino a un defensor y definió con categoría para abrir el marcador.

La sociedad entre Mbappé y Dembélé volvió a dar resultado a los 20 minutos, cuando el extremo del PSG anotó el segundo tanto de la tarde.

Dembélé fue imparable

Noruega reaccionó rápidamente con el descuento de Aasgaard, que aprovechó una buena combinación ofensiva para poner el 2-1. Sin embargo, la ilusión duró poco.

Antes del descanso, Aurélien Tchouaméni habilitó nuevamente a Dembélé, que sacó un remate cruzado imposible para el arquero y completó su triplete con un verdadero golazo.

En el complemento, los noruegos tuvieron la posibilidad de acercarse en el marcador gracias a un penal cometido por Theo Hernández sobre Oscar Bobb. Sin embargo, Jørgen Strand Larsen falló desde los doce pasos y el arquero Mike Maignan contuvo el disparo.

Esa jugada terminó por derrumbar las aspiraciones del conjunto vikingo. Francia recuperó el dominio absoluto del encuentro y manejó el ritmo del partido con autoridad.

Francia llega como candidata

Con el resultado prácticamente definido, Deschamps decidió preservar a sus principales figuras y reemplazó a Mbappé y Dembélé pensando en los cruces eliminatorios.

Sobre el final del encuentro, Bradley Barcola envió un preciso centro que encontró la cabeza de Désiré Doué, encargado de establecer el definitivo 4 a 1.

Con esta victoria, Francia terminó primera del Grupo I con puntaje perfecto y ratificó su condición de candidata al título. Noruega, pese a la derrota, también consiguió la clasificación a los 16avos de final como escolta de la zona y buscará recuperarse en la fase eliminatoria.