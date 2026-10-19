El Gobierno de Francia dispuso este lunes 19 de octubre toques de queda parciales en distintas ciudades del país, luego de un fin de semana marcado por violentos disturbios, saqueos y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Las protestas dejaron casi 2.400 detenidos y alrededor de 1.000 agentes heridos, en medio de una creciente tensión social por el costo de vida y las condiciones económicas.

La decisión fue anunciada por el primer ministro, Sébastien Lecornu, después de encabezar una reunión de crisis en el Ministerio del Interior. El funcionario instruyó a los prefectos a establecer restricciones nocturnas en las zonas más afectadas, aunque inicialmente no se precisó la totalidad de las localidades alcanzadas.

La medida busca recuperar el control de las calles tras los incidentes registrados durante el sábado 17 y el domingo 18 de octubre, cuando manifestaciones que comenzaron de manera pacífica derivaron en incendios, ataques contra edificios públicos y robos a comercios.

Saqueos masivos y miles de detenidos en Francia

Las movilizaciones del sábado reunieron a unas 550.000 personas, según estimaciones oficiales, mientras que la central sindical CGT elevó la participación a 800.000 manifestantes. Los reclamos comenzaron semanas atrás con protestas estudiantiles por las condiciones educativas y luego incorporaron demandas relacionadas con la inflación y el deterioro de los servicios públicos.

Sin embargo, durante el fin de semana se registraron graves incidentes en ciudades como París, Marsella, Lyon, Lille y Limoges. De acuerdo con los primeros balances, unos 1.500 comercios sufrieron saqueos, mientras que numerosos edificios públicos y vehículos resultaron dañados.

En París, las fuerzas policiales utilizaron gases lacrimógenos y cañones de agua para dispersar a grupos violentos. En Limoges, un incendio destruyó parcialmente el histórico edificio del Ayuntamiento, cuya estructura tiene más de 140 años.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, reconoció que el despliegue de seguridad no fue suficiente para contener los ataques, pese a la movilización de aproximadamente 60.000 efectivos en todo el territorio.

Macron rechazó la renuncia del ministro del Interior

Ante la magnitud de los disturbios, el presidente Emmanuel Macron reconoció deficiencias en la planificación de los operativos de seguridad y exigió que se investiguen los hechos.

En ese contexto, Nuñez presentó su renuncia, pero el mandatario decidió rechazarla para garantizar la continuidad de la conducción de las fuerzas de seguridad durante la crisis.

Macron también condenó los actos de violencia y aseguró que los responsables de los saqueos deberán responder ante la Justicia. No obstante, descartó declarar el estado de emergencia a nivel nacional.

Cómo funcionarán los toques de queda

Las restricciones serán aplicadas de manera localizada, según la situación de seguridad de cada municipio. En Denain, al norte del país, se estableció un toque de queda entre las 21 y las 6, vigente hasta el domingo 25 de octubre.

En Marsella, las autoridades también dispusieron limitaciones temporales para manifestaciones y concentraciones públicas durante este lunes.

Mientras tanto, el Gobierno francés trabaja en mecanismos de asistencia económica para los comerciantes afectados y en medidas para facilitar la cobertura de los seguros.

La tensión podría continuar durante las próximas semanas, ya que organizaciones sindicales y sectores vinculados al movimiento de los chalecos amarillos convocaron nuevas manifestaciones para el 5 de noviembre.