El presidente de Francia, Emmanuel Macron, llamó a los partidos políticos y a los sindicatos a condenar sin ambigüedades los actos violentos registrados durante las protestas contra el encarecimiento de la vida. El mandatario advirtió que el país necesita recuperar el orden y evitar una escalada de tensión, después de una jornada marcada por saqueos, incendios y daños en edificios públicos y comercios.

En un mensaje televisado el domingo 18 de octubre, Macron expresó su indignación por los destrozos ocurridos en distintas ciudades y sostuvo que nada justifica esos hechos. También respaldó el trabajo de las fuerzas de seguridad y aseguró que los responsables deberán rendir cuentas ante la Justicia.

El presidente, sin embargo, diferenció a quienes participaron de las manifestaciones con reclamos sociales de las personas que protagonizaron ataques y saqueos.

Habrá una revisión del operativo policial

En medio de los cuestionamientos por la respuesta de las fuerzas de seguridad, Macron solicitó al Gobierno que revise si hubo fallas en la recopilación de información y en la preparación de los operativos para contener los disturbios.

Además, anunció que las autoridades locales podrán prohibir determinadas concentraciones cuando lo consideren necesario para proteger a la población y evitar nuevos episodios de violencia.

La decisión se produjo después de enfrentamientos en varias ciudades francesas, entre ellas París, Lyon y Marsella. Uno de los episodios más graves se registró en Limoges, donde el histórico ayuntamiento sufrió un incendio.

El Gobierno busca respuestas al malestar social

Pese a su postura firme frente a los disturbios, Macron reconoció la preocupación de los jóvenes por su futuro y anunció que se buscarán propuestas para responder a las demandas sociales.

El mandatario pidió reunir a estudiantes, docentes, legisladores, sindicatos y representantes empresariales para debatir posibles soluciones. Las protestas estuvieron vinculadas al aumento del costo de vida y a reclamos por las condiciones de la educación.

La crisis suma presión política sobre el Gobierno francés, que deberá afrontar tanto las consecuencias de los destrozos como las demandas de los sectores movilizados.