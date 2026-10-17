Francia atraviesa este sábado 17 de octubre una jornada de fuertes protestas que dejaron al menos 400 detenidos, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad e incendios en distintas ciudades. Las movilizaciones, encabezadas inicialmente por estudiantes, sumaron la participación de sindicatos y del movimiento de los Chalecos Amarillos, en rechazo al aumento del costo de vida, la desigualdad y el deterioro de los servicios públicos.

Los incidentes más importantes se registraron en París, Marsella, Lyon, Toulouse y otras ciudades, donde grupos de manifestantes protagonizaron enfrentamientos con la Policía. Durante los disturbios se reportaron vehículos incendiados, daños a comercios y ataques contra edificios públicos.

El Ministerio del Interior francés confirmó las detenciones y desplegó importantes operativos de seguridad para controlar las concentraciones. Mientras tanto, las organizaciones convocantes denunciaron el uso excesivo de la fuerza y reclamaron respuestas del Gobierno nacional.

Por qué comenzaron las protestas en Francia

Las manifestaciones surgieron semanas atrás a partir del descontento de estudiantes secundarios por la falta de presupuesto educativo, la escasez de docentes y las condiciones de los establecimientos escolares.

Sin embargo, los reclamos comenzaron a extenderse a otros sectores de la sociedad, especialmente trabajadores y familias afectadas por el incremento de los precios de los alimentos, la energía y la vivienda.

En este contexto, los Chalecos Amarillos, movimiento que adquirió notoriedad internacional en 2018 por sus protestas contra el aumento de los combustibles, volvieron a movilizarse junto a sindicatos y agrupaciones estudiantiles.

Una estudiante de 22 años explicó que participaba por las dificultades económicas que atraviesan los jóvenes, entre ellas la inflación, las becas insuficientes y el congelamiento de las ayudas para acceder a una vivienda.

"Estamos en una situación de emergencia", manifestó al describir las razones de su participación.

Enfrentamientos, incendios y cientos de detenidos

Durante la jornada, las fuerzas de seguridad intervinieron en diferentes puntos de París para dispersar a grupos que arrojaron objetos y provocaron daños materiales.

Las autoridades denunciaron intentos de saqueos y ataques contra edificios, mientras que algunos manifestantes cuestionaron el accionar policial.

En la capital francesa, la movilización comenzó en la Plaza de la República y se extendió hacia otros sectores de la ciudad. También se registraron incidentes en Marsella, Lyon, Rennes y Toulouse.

El Ministerio del Interior informó inicialmente 400 arrestos, aunque el balance podría modificarse a medida que avanzaran los operativos.

Las organizaciones sindicales también difundieron estimaciones elevadas de participación. La CGT calculó que unas 800.000 personas se movilizaron en todo el país, una cifra que no representa un balance oficial de las autoridades.

Macron pidió calma ante la crisis social

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió tranquilidad y defendió el derecho de los ciudadanos a manifestarse, aunque remarcó que las protestas deben desarrollarse sin violencia ni daños materiales.

Por su parte, el primer ministro Sébastien Lecornu reconoció el malestar social que atraviesa Francia y vinculó la situación con las consecuencias de la inflación, los conflictos internacionales y la pérdida del poder adquisitivo.

El Gobierno también responsabilizó a sectores extremistas por algunos de los incidentes, mientras que la fuerza política La Francia Insumisa rechazó las acusaciones sobre su presunta participación en la organización de los disturbios.

Las manifestaciones se producen durante el último tramo del mandato de Macron y en la antesala de las elecciones presidenciales de 2027, en un escenario marcado por las disputas políticas y los reclamos económicos.

La jornada dejó en evidencia la amplitud del descontento social, con movilizaciones que comenzaron por problemas educativos y terminaron reuniendo demandas de distintos sectores de la población francesa.