Francia dio un nuevo paso en su ofensiva contra la denominada moda ultrarrápida y comenzó a aplicar cargos dirigidos a plataformas como Shein y Temu, con el objetivo de reducir el impacto ambiental generado por la producción masiva de prendas y productos de bajo costo.

La medida forma parte de una normativa impulsada para combatir la sobreproducción, el desperdicio y la contaminación asociados a un modelo de consumo basado en la renovación constante de los catálogos.

Los nuevos cargos comenzaron a regir este 1 de septiembre y buscan trasladar parte del costo ambiental de la producción masiva a las empresas alcanzadas por la regulación.

El foco puesto en la sobreproducción

La legislación francesa apunta especialmente contra las compañías consideradas parte de la llamada “ultra fast fashion”, un modelo basado en poner miles de nuevos productos a disposición de los consumidores en períodos muy cortos.

Entre las medidas aprobadas figura la posibilidad de aplicar un malus que puede alcanzar hasta el 50% del precio del producto. También se contemplan obligaciones de información y restricciones a la publicidad de los productos incluidos dentro de esta categoría.

La intención del Gobierno francés es desalentar un modelo que, según las autoridades, tiene consecuencias ambientales vinculadas al uso intensivo de recursos, los residuos textiles y el transporte masivo de productos.

Un nuevo frente para las plataformas

Shein y Temu se encuentran entre las empresas que podrían sentir con mayor fuerza el impacto de la nueva regulación por el volumen de productos que ofrecen y por su modelo de ventas online.

La ofensiva regulatoria se suma a otros controles y sanciones que Francia y la Unión Europea vienen impulsando sobre las grandes plataformas digitales y de comercio electrónico.

Las empresas del sector, sin embargo, cuestionaron en diferentes oportunidades medidas de este tipo y advirtieron que pueden resultar discriminatorias para determinados modelos de negocio.

Un debate que trasciende a Francia

La decisión francesa vuelve a poner en el centro de la discusión el impacto de la industria textil y el crecimiento de las plataformas que ofrecen productos a precios reducidos.

El país europeo busca convertirse en uno de los pioneros en establecer herramientas específicas contra la moda ultrarrápida, mientras otras economías analizan medidas similares.

El desafío será encontrar un equilibrio entre el acceso de los consumidores a productos económicos, la competencia comercial y la necesidad de reducir el impacto ambiental de una industria que produce y desecha millones de artículos cada año.