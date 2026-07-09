El Mundial 2026 comenzará este jueves la instancia de cuartos de final con un atractivo enfrentamiento entre Francia y Marruecos. El partido se disputará desde las 17 en el Boston Stadium de Foxborough y definirá al primer seleccionado que avanzará a las semifinales de la Copa del Mundo.

Francia llega como uno de los principales favoritos para conquistar el título. El equipo dirigido por Didier Deschamps mostró un rendimiento sólido desde el inicio del torneo y terminó en el primer lugar del Grupo I, luego de imponerse ante Senegal, Noruega e Irak.

En la fase eliminatoria, el conjunto europeo mantuvo su nivel. En los dieciseisavos de final goleó 3-0 a Suecia y posteriormente superó por 1-0 a Paraguay en los octavos de final, resultado que le permitió meterse entre los ocho mejores del campeonato. Con una defensa que ha mostrado firmeza y un ataque comandado por Kylian Mbappé, Francia intentará dar otro paso hacia una nueva consagración mundialista.

Enfrente estará Marruecos, una de las grandes revelaciones del certamen. Los Leones del Atlas volvieron a demostrar la fortaleza colectiva que los llevó a ser protagonistas en los últimos años y construyeron una campaña basada en el orden defensivo, la intensidad y la eficacia en ataque.

Tras superar una exigente fase de grupos, el seleccionado africano protagonizó uno de los grandes batacazos del Mundial al eliminar a Países Bajos en la definición por penales durante los dieciseisavos de final. Luego ratificó su gran momento al derrotar con autoridad por 3-0 a Canadá en los octavos, clasificación que le permitió instalarse nuevamente entre los mejores equipos del torneo.

Con el antecedente de haber alcanzado las semifinales en el Mundial de Qatar 2022, Marruecos buscará volver a hacer historia frente a uno de los candidatos más fuertes de la competencia y demostrar que su presente no es una casualidad.

El encuentro se disputará este jueves 9 de julio desde las 17, en el Boston Stadium de Foxborough, y contará con transmisión en vivo de D Sports.

El ganador del duelo se convertirá en el primer semifinalista del Mundial 2026 y quedará a solo dos partidos de levantar la Copa del Mundo. Mientras Francia intentará confirmar su favoritismo, Marruecos buscará seguir sorprendiendo y escribir un nuevo capítulo histórico en el fútbol mundial.