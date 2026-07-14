Francia y España abrirán este martes las semifinales del Mundial 2026 en un duelo entre dos de las grandes potencias que siguen en carrera. El partido comenzará a las 16, hora argentina, en el AT&T Stadium de Dallas, y definirá al primer finalista de la Copa del Mundo. Del otro lado del cuadro esperan Argentina e Inglaterra, que se enfrentarán el miércoles.

Francia llega a la semifinal después de vencer 2-0 a Marruecos en cuartos de final, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Mbappé alcanzó los ocho tantos en el torneo y comparte la cima de la tabla de goleadores con Lionel Messi.

España, por su parte, eliminó a Bélgica por 2-1. Fabián Ruiz abrió el marcador y, después del empate de Charles De Ketelaere, Mikel Merino volvió a aparecer desde el banco para convertir el gol de la clasificación.

Un duelo que se volvió habitual

Francia y España volverán a encontrarse en una instancia decisiva. Será la cuarta semifinal entre ambos seleccionados en los últimos cinco años.

España se impuso en la Eurocopa 2024 y en la Nations League 2025, mientras que Francia había celebrado en la Nations League 2021. El antecedente más reciente fue en junio de 2025, cuando los españoles ganaron un partidazo por 5-4.

En esta ocasión, el premio será mayor: un lugar en la final del Mundial.

Las probables formaciones

Didier Deschamps y Luis de la Fuente todavía no confirmaron los equipos, aunque se espera que mantengan buena parte de las estructuras que utilizaron durante la fase eliminatoria.

Francia: Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Mbappé y Barcola.

Maignan; Koundé, Upamecano, Saliba, Theo Hernández; Kanté, Tchouaméni, Rabiot; Dembélé, Mbappé y Barcola. España: Unai Simón; Carvajal, Le Normand, Laporte, Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

Hora y cómo ver Francia vs. España

El partido se jugará este martes 14 de julio desde las 16, hora argentina, en el AT&T Stadium de Dallas.

En Argentina podrá verse por televisión a través de Telefe, TyC Sports y DSports. También habrá opciones de transmisión online mediante las plataformas habilitadas por las señales que cuentan con los derechos del torneo.

Francia y España protagonizarán así el primer capítulo de unas semifinales que reúnen a cuatro campeones del mundo. El martes quedará definido el primer finalista y, un día después, Argentina e Inglaterra completarán el cuadro rumbo al partido por el título.