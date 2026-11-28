El futbolista sanjuanino Francisco Álvarez se convirtió en uno de los nombres que promete generar movimiento en el próximo mercado de pases del fútbol argentino. El defensor de Argentinos Juniors está en el radar de Boca y River, y el presidente del club, Cristian Malaspina, confirmó que será transferido. "Lo vamos a vender al que ponga más plata", aseguró el dirigente.

El zaguero, de 26 años y oriundo de Rawson, despertó nuevamente el interés de los dos equipos más importantes del país. Aunque todavía no existen ofertas formales para concretar su salida, desde La Paternal ya dejaron en claro que están dispuestos a negociar su pase.

La oferta millonaria de River y el interés de Boca

Malaspina reveló que River ya había realizado una propuesta durante el mercado de pases de junio de 2026. El Millonario ofreció tres millones de dólares por el 50% de la ficha del defensor, con un esquema de pago dividido en dos años. Sin embargo, Argentinos Juniors rechazó la propuesta.

"River hizo una oferta en junio que eran tres millones a pagar en dos años y hasta ahora no hubo otro club que haya hecho", explicó el presidente en el programa de streaming No Podemos Perder, del canal Azz.

Por otro lado, Boca también volvió a poner sus ojos en el futbolista. El Xeneize abrió conversaciones por Álvarez ante la posibilidad de que Lautaro Di Lollo sea transferido. Si se concreta esa salida, el defensor sanjuanino podría convertirse en una alternativa para reforzar la última línea del equipo.

El futuro de Francisco Álvarez y la situación de Argentinos Juniors

La posible transferencia también se produce en medio de las dificultades económicas que atraviesa Argentinos Juniors. En los últimos días, el propio Álvarez había expuesto públicamente su preocupación por los atrasos salariales y la situación de los jugadores juveniles y trabajadores del club.

"Hay chicos que no pueden pagar el alquiler. Mismo la gente que está trabajando en el staff", había manifestado el defensor tras la eliminación frente a Independiente.

Durante la temporada 2026, el futbolista disputó 36 partidos con la camiseta del Bicho, convirtió tres goles y recibió 12 tarjetas, entre ellas 11 amarillas y una roja.

Con River y Boca interesados, el próximo mercado de pases podría marcar un nuevo capítulo en la carrera del defensor nacido en San Juan. Por ahora, su destino todavía no está definido y la postura de Argentinos Juniors es clara: se irá con el club que presente la mejor propuesta económica.