El futbolista sanjuanino Francisco Álvarez denunció la falta de pago de salarios en Argentinos Juniors y expuso las dificultades económicas que atraviesan jugadores y trabajadores de la institución. El defensor de 26 años, surgido de San Martín de San Juan, cuestionó a la dirigencia encabezada por Cristian Malaspina y reveló que algunos juveniles no tienen dinero suficiente para afrontar sus alquileres.

Las declaraciones llegaron después de la eliminación del equipo en los octavos de final del Torneo Clausura 2026, tras perder 2-1 frente a Independiente. En diálogo con ESPN, Álvarez dejó en segundo plano el resultado deportivo y manifestó su preocupación por los incumplimientos salariales.

"Hay chicos que no pueden pagar el alquiler", expresó el defensor, quien también cuestionó las promesas de pago que, según sostuvo, no fueron cumplidas por las autoridades del club.

Francisco Álvarez denunció que los jugadores juntaron dinero

El reclamo del sanjuanino no se limitó a los salarios de los futbolistas profesionales. Álvarez explicó que los integrantes del plantel tuvieron que utilizar recursos propios para colaborar con empleados y jugadores de las divisiones inferiores que atraviesan dificultades económicas.

"Hemos juntado de nuestro bolsillo para el staff y los más chicos", manifestó durante la entrevista televisiva.

El defensor también describió el malestar que existe dentro del vestuario por la incertidumbre económica y la falta de respuestas. Según relató, los constantes compromisos de pago incumplidos generaron un desgaste que terminó afectando la convivencia y la preparación deportiva del equipo.

La deuda salarial que reconoció Argentinos Juniors

El conflicto involucra a la dirigencia encabezada por Cristian Malaspina, quien reconoció públicamente que el club adeudaba los salarios correspondientes a septiembre y octubre. El presidente aseguró que la situación sería regularizada, aunque los reclamos de los futbolistas continuaron.

A los atrasos salariales se suman otros problemas financieros. Argentinos Juniors recibió una inhibición de la FIFA relacionada con obligaciones económicas pendientes por transferencias de jugadores.

Además, Gimnasia y Esgrima La Plata presentó un reclamo por aproximadamente US$2,6 millones vinculado con la transferencia de Alan Lescano. Malaspina aseguró que la deuda que motivó la inhibición ya había sido cancelada, aunque persisten los cuestionamientos sobre la situación económica del club.

El futuro de Francisco Álvarez y el interés de River

En medio del conflicto, el futuro del defensor sanjuanino vuelve a estar relacionado con River Plate, que pretende reforzar su defensa para la temporada 2027.

El club de Núñez ya había presentado una propuesta por Álvarez durante el mercado de pases anterior. Sin embargo, las diferencias económicas y las condiciones de pago exigidas por Argentinos Juniors impidieron concretar la transferencia.

El futbolista también cambió recientemente de representante, un movimiento que volvió a alimentar las versiones sobre una posible negociación. Por el momento, no existe una confirmación oficial de su llegada a River.

Mientras se define su futuro deportivo, Álvarez quedó en el centro de la escena por visibilizar las dificultades económicas que, según su denuncia, afectan a futbolistas y trabajadores de Argentinos Juniors.