Francisco Álvarez rompió el silencio después de que se frustrara su llegada a River en el último mercado de pases. El defensor sanjuanino, actualmente en Argentinos Juniors, contó cómo vivió las negociaciones y dejó en claro que intentó mantenerse al margen mientras los clubes discutían las condiciones de una posible transferencia.

El nombre del central había tomado fuerza sobre el cierre del mercado, cuando River avanzó formalmente por su pase. Sin embargo, las diferencias económicas entre ambas instituciones terminaron haciendo caer la operación.

“Soy bastante tranquilo. Fueron semanas de muchos mensajes de todos lados”, señaló Álvarez después del empate de Argentinos frente a Gimnasia. El futbolista agregó que optó por aislarse de las negociaciones y concentrarse en su presente con el conjunto de La Paternal.

Las diferencias que frenaron su llegada a River

La negociación tuvo su momento decisivo el 2 de septiembre. River ofreció tres millones de dólares por el 50% de la ficha del sanjuanino, mientras que Argentinos Juniors pretendía seis millones por el 70%. A esa distancia en los montos se sumaron diferencias relacionadas con las condiciones de pago.

El presidente de Argentinos Juniors, Cristian Malaspina, explicó posteriormente que el interés del club de Núñez incluso había generado una situación incómoda con el jugador debido a las expectativas que despertó la posibilidad de la transferencia.

Pese a que finalmente no hubo acuerdo, Álvarez reconoció que ser buscado por un equipo como River representa una señal positiva para su carrera.

“Esos intereses a uno lo ponen contento porque lo hacen saber que está haciendo las cosas bien”, expresó. Sin embargo, sostuvo que su prioridad continúa siendo Argentinos Juniors.

El defensor, de 26 años, también buscó cerrar el capítulo y remarcar su compromiso con el Bicho. “Fueron rumores, no se dio nada. Estoy acá con mis compañeros”, afirmó, al tiempo que destacó el cariño que recibe dentro del club.

River había contado con una posibilidad extraordinaria de incorporar debido a la lesión de Giorgio Costantini, que le otorgó un cupo adicional y un plazo de diez días para negociar. Finalmente, la institución no concretó la llegada del sanjuanino.

Por ahora, Álvarez seguirá defendiendo la camiseta de Argentinos Juniors, mientras River podría volver a buscar un marcador central cuando se abra nuevamente el mercado de pases.