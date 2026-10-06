El hockey sobre patines sanjuanino no solo dice presente en las pistas a través de sus selecciones y jugadores, sino también desde una de las mayores responsabilidades dentro del deporte: impartir justicia.Desde Sarmiento hacia el mundo, Francisco Carrera, de 34 años, contó en exclusiva a GRUPO HUARPE, en diálogo con el enviado especial Maximiliano Maldonado, cómo afronta un nuevo desafío internacional como árbitro en los World Skate Games de Asunción, Paraguay.

Para Carrera, esta cita mundialista tiene un significado especial. En 2024 había sido convocado para el Mundial de Novara, en Italia, pero no pudo viajar debido a compromisos laborales. Por eso, su presencia en Paraguay representa una nueva oportunidad para disfrutar de una competencia de máximo nivel.

“Esta vez me toca distinto. La vez pasada no pude ir por un tema de trabajo a Italia y tener esta posibilidad ahora la veo como una oportunidad y una revancha. No sé si puede ser mi último Mundial por cuestiones de trabajo, de la vida o de lo que sea. Entonces, lo disfruto como si fuera el último”, contó, a pie de pista en Asunción.

Con la actividad distribuida entre las categorías Sub 19, Senior femenino y Senior masculino, Carrera busca consolidarse con el correr de las jornadas y ganarse la confianza de quienes realizan las designaciones arbitrales. Su principal ilusión pasa por tener la posibilidad de dirigir encuentros importantes en las instancias decisivas.

Para alguien surgido desde Sarmiento, además, la posibilidad de estar nuevamente en una competencia de estas características adquiere un valor particular. Carrera aseguró que representar al departamento, a San Juan y al país resulta “muy gratificante”, mientras espera tener la oportunidad de participar en partidos de mayor trascendencia.

Según explicó, las primeras jornadas sirven para evaluar el desempeño de los árbitros antes de definir las designaciones para los encuentros más importantes del campeonato. “La idea es tener la confianza de los que designan para ver si podemos dirigir partidos importantes”, sostuvo.

En ese sentido, Carrera remarcó que la función arbitral debe mantenerse en un segundo plano y permitir que sean los jugadores quienes ocupen el centro de la escena. “Tratamos de no ser los protagonistas, sino que los jugadores lo sean y nosotros aplicar el reglamento como tiene que ser”, explicó.

El esfuerzo silencioso detrás del silbato

Llegar a la élite del arbitraje internacional requiere una constancia que muchas veces queda fuera de la mirada del público. En el caso de Carrera, ese recorrido está atravesado por los kilómetros, los viajes y el acompañamiento permanente de su familia.

El árbitro recordó que habitualmente debe recorrer alrededor de 120 kilómetros entre ida y vuelta para cumplir con sus compromisos deportivos, una exigencia que pudo sostener gracias al respaldo de su entorno. “Mi familia me banca la locura de viajar todos los días a dirigir. Creo que el esfuerzo da sus recompensas y acá estamos”, expresó.

Para el sarmientino, llegar hasta un escenario mundialista no responde únicamente a un logro individual, sino también al acompañamiento de quienes estuvieron presentes durante todo el proceso.

Una vez finalizada la competencia en Paraguay, deberá regresar a la actividad habitual para completar sus compromisos tanto en la Liga de San Juan como en la Liga Nacional. “Voy a seguir con la misma humildad, tratando de lograr objetivos a corto plazo. No pienso más allá de lo que puedo o debo porque si no sería un agobio”, afirmó.

Por ahora, Carrera transita cada jornada de los World Skate Games como una experiencia única. Desde Sarmiento, después de años de viajes, esfuerzo y crecimiento dentro del arbitraje, el sanjuanino volvió a ocupar un lugar en la máxima escena internacional del hockey sobre patines.