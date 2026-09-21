Francisco Cerúndolo consiguió una victoria en su debut en el US Open y se convirtió en el único argentino que avanzó durante la tercera jornada del último Grand Slam de la temporada. El número uno del tenis nacional derrotó al austríaco Filip Misolic por 6-4, 6-3 y 7-5 y se metió en la segunda ronda del torneo que se disputa en Flushing Meadows.

El porteño logró imponerse con autoridad sobre las pistas rápidas de Nueva York y ratificó el buen momento que atraviesa. El triunfo le permitió continuar en competencia mientras otros tres integrantes de la delegación argentina no pudieron superar sus respectivos estrenos.

Tres eliminaciones para Argentina

Francisco Comesaña protagonizó un extenso partido frente al italiano Flavio Cobolli, pero terminó eliminado después de cinco sets. El marplatense comenzó imponiendo condiciones, aunque no logró sostener el nivel ante uno de los rivales más exigentes del circuito. Perdió por 6-3, 6-2, 3-6, 4-6 y 4-6.

También quedó afuera Camilo Ugo Carabelli, quien cayó frente al alemán Jan-Lennard Struff. El argentino perdió por 4-6, 3-6 y 3-6 en un encuentro en el que no pudo contrarrestar la potencia y el juego agresivo de su rival.

La jornada se cerró con otra eliminación argentina. Juan Manuel Cerúndolo enfrentó al francés Arthur Gea en un partido que sufrió una interrupción por lluvia. Tras la reanudación, el europeo se quedó con la victoria por 3-6, 6-2, 6-3, 3-6 y 1-6.

La agenda argentina

Antes de los resultados, la jornada había sido presentada como una fecha con cuatro argentinos en el cuadro individual. Cerúndolo y Comesaña tenían sus partidos programados desde las 12, mientras que Ugo Carabelli debía presentarse cerca de las 13.10 y Juan Manuel Cerúndolo desde las 14.20, todos en horario argentino.

Los encuentros del cuadro principal contaron con transmisión de ESPN y Disney+, incluyendo la presentación del número uno argentino ante Misolic.

Con los resultados de la fecha, Francisco Cerúndolo quedó como el único representante argentino de los cuatro que disputaron la tercera jornada en el cuadro individual masculino. El porteño continuará ahora su camino en busca de avanzar en el último Grand Slam del año.