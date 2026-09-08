Francisco Cerúndolo quedó eliminado del US Open 2026 tras perder ante el belga Alexander Blockx por 6-3, 4-6, 7-5 y 7-5, en un partido que duró 3 horas y 16 minutos.

El argentino, que había llegado a los octavos de final después de protagonizar una espectacular remontada ante el estadounidense Taylor Fritz, no pudo repetir la hazaña y se despidió del último Grand Slam de la temporada.

El encuentro fue sumamente parejo: ambos terminaron separados por apenas cuatro puntos en los 43 games disputados. Cerúndolo tuvo 17 oportunidades de quiebre, pero solamente pudo concretar tres, mientras que Blockx aprovechó seis de las 12 que tuvo.

Una oportunidad que se escapó

Cerúndolo había llegado con confianza después de derrotar a Fritz en cinco sets. En ese partido, el argentino había remontado una desventaja de dos sets para imponerse por 3-6, 4-6, 6-3, 6-4 y 6-4 y meterse por primera vez en la cuarta ronda del US Open.

Ante Blockx, sin embargo, comenzó en desventaja. El belga se quedó con el primer set por 6-3, aunque el argentino reaccionó rápidamente y ganó el segundo por 6-4.

El tercer parcial fue determinante. Ambos sostuvieron sus servicios hasta el 5-5, pero una doble falta de Cerúndolo le permitió a Blockx conseguir el quiebre decisivo y ponerse nuevamente al frente.

En el cuarto set, el argentino buscó mantenerse con vida, pero el belga volvió a conseguir el quiebre en el último game y cerró el partido por 7-5.

Blockx hizo historia

La victoria significó un momento histórico para el tenis belga. Con apenas 21 años, Blockx alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Grand Slam y se convirtió en el primer tenista belga en llegar a esa instancia del US Open.

El belga, además, disputaba su primer cuadro principal en Nueva York y llegó a los octavos después de haber eliminado al italiano Flavio Cobolli.

Su próximo rival saldrá del duelo entre el estadounidense Learner Tien y el ruso Karen Khachanov.

El US Open se quedó sin argentinos

Con la derrota de Cerúndolo, el Abierto de Estados Unidos se quedó sin representantes argentinos en el cuadro masculino individual. Tomás Martín Etcheverry también había quedado eliminado durante el torneo.

Cerúndolo se marcha de Nueva York con una actuación destacada, especialmente por la remontada ante Fritz, pero con la sensación de que tenía una oportunidad concreta de seguir avanzando en un cuadro que se había abierto tras varias eliminaciones de grandes candidatos.