Lourdes Sánchez y Chato Prada protagonizan un fuerte revuelo mediático tras confirmarse su separación. En medio del conflicto, el nombre de Francisco Liotta Hernández, un correntino de 27 años, pasó a ser la figura central del escándalo al ser señalado como el presunto motivo de la ruptura.

Según reveló Ángel de Brito, la bailarina y el joven rugbier mantendrían una relación desde hace cuatro meses, vinculación que habría comenzado cuando ella se mudó a Corrientes para asumir su cargo como Directora del Instituto de Cultura.

En el ámbito provincial, Francisco Liotta Hernández es conocido por su faceta corporativa como inversor en el rubro inmobiliario. Actualmente encabeza un ambicioso megaproyecto turístico para la construcción del Hotel Marriott en la capital correntina. Precisamente, el primer contacto con la bailarina se habría dado cuando el empresario le mostró el departamento donde ella reside actualmente en dicha provincia.

Además de su actividad empresarial, Francisco Liotta Hernández tiene un recorrido destacado en el deporte regional. Formado en el club CURNE, formó parte del seleccionado de la Unión de Rugby del Nordeste, destacándose como wing en diversas finales del certamen del NEA. Pese al repentino interés de la prensa, el joven pertenece a una familia tradicional correntina y prefiere mantener una vida reservada.

Ángel de Brito definió el vínculo entre la bailarina y el empresario correntino como "un vínculo informal", marcando así el contexto de una separación que se dio en medio de "una agonía de años". En sus redes sociales opera con perfil privado ante sus 6100 seguidores, entre los cuales figura la propia artista.