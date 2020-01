Francisco pidió "condenar firmemente toda forma de antisemitismo"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El papa Francisco pidió hoy "condenar firmemente toda forma de antisemitismo" al recordar el 75° aniversario de la liberación del campo de concentración polaco de Auschwitz-Birkenau que se cumplirá la semana próxima, y convocó a "hacer memoria".



"Ustedes contribuyen de un modo particular a mantener viva la memoria del Holocausto" aseguró este lunes el pontífice al recibir en el Vaticano a una delegación del centro Simón Wiesenthal.



"Dentro de una semana, el 27 de enero, se recordará el 75 aniversario de la liberación del campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Allí, en 2016, me detuve para rezar en silencio" recordó Jorge Bergoglio, en relación a un viaje que hizo a Polonia en el que visitó el lugar, acompañado por medios internacionales.



"Si perdemos la memoria, destruimos el futuro. El aniversario de la crueldad indescriptible que la humanidad descubrió hace setenta y cinco años es un llamado para detenernos, guardar silencio y recordar. Lo necesitamos para no volvernos indiferentes", convocó hoy el Papa.



En ese marco, el pontífice lamentó que "recientemente hemos asistido a bárbaras recrudescencias de antisemitismo. No me canso de condenar firmemente toda forma de antisemitismo".



"Sin embargo, para abordar el problema raíz, también debemos comprometernos a trabajar el terreno sobre el que crece el odio, sembrando la paz", planteó por último.