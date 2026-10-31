Una idea que nació durante sus años como estudiante universitario terminó convirtiéndose en una herramienta para ayudar a los consumidores a encontrar mejores precios. Francisco Tejada, un sanjuanino recientemente recibido de licenciado en Sistemas, desarrolló una aplicación gratuita que permite comparar cuánto cuesta un mismo producto en distintos supermercados, con el objetivo de facilitar las compras y ayudar a cuidar el bolsillo.

El joven contó a DIARIO HUARPE que el proyecto comenzó a tomar forma mientras cursaba la carrera, aunque en ese momento todavía no contaba con los conocimientos ni los recursos necesarios para concretarlo. Sin embargo, la propuesta quedó pendiente hasta que, una semana después de recibirse, logró finalizar el desarrollo y poner la herramienta a disposición de la comunidad.

"Esta aplicación de comparación surgió en la universidad mientras cursaba como estudiante, pero en ese momento no contaba con los recursos ni el conocimiento necesario para lanzarla", explicó Tejada.

El funcionamiento de la plataforma es sencillo. Los usuarios pueden ingresar y buscar un producto específico, como una determinada marca de leche, y consultar los supermercados que lo ofrecen junto con los precios disponibles. De esta manera, pueden comparar los valores antes de realizar la compra y evaluar qué alternativa les resulta más conveniente.

Una de las principales características es que el acceso es completamente gratuito y no requiere crear una cuenta ni registrarse. Para utilizarla, los interesados pueden ingresar a través del enlace disponible en las redes sociales de su creador, identificado con el usuario frantejada.

Cómo funciona la aplicación y de dónde obtiene los precios

Para reunir la información, la herramienta utiliza los valores publicados por los propios supermercados. Según detalló su desarrollador, algunas cadenas, como Chango Más, cuentan con precios de acceso público que pueden incorporarse directamente a la plataforma.

La situación es diferente con los comercios que no publican sus listas de precios. En esos casos, Tejada explicó que necesita comunicarse con los responsables de cada establecimiento y solicitar autorización para acceder a los datos e integrarlos a la aplicación.

Por este motivo, uno de los desafíos actuales es ampliar la cantidad de supermercados y mayoristas incluidos, para que los consumidores puedan contar con más alternativas al momento de comparar productos.

Una herramienta que busca incorporar nuevas funciones

El proyecto no termina con la comparación de precios. Entre las próximas mejoras que Tejada pretende desarrollar se encuentra una función vinculada con la ubicación del usuario, que permitiría identificar qué supermercado o mayorista cercano ofrece el precio más conveniente para el producto buscado.

La intención es que la plataforma no solamente muestre diferencias de precios, sino que también ayude a decidir dónde realizar las compras teniendo en cuenta la cercanía de los establecimientos.

Además de esta iniciativa, el licenciado desarrolló otras dos aplicaciones orientadas a necesidades específicas: una destinada a personas que aspiran a ingresar a la Policía y otra dirigida a quienes buscan oportunidades laborales en el sector minero.

Con estos tres desarrollos, Tejada busca aplicar sus conocimientos en sistemas a herramientas de utilidad cotidiana. Su aplicación de comparación de precios representa, además, la concreción de un proyecto que nació en las aulas y que ahora puede ser utilizado gratuitamente por la comunidad.