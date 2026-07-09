Franco Armani pondrá fin a una de las etapas más exitosas de su carrera. El arquero de 39 años acordó su regreso a Atlético Nacional y dejará River durante este mercado de pases para volver al club colombiano, donde también es considerado un ídolo.

El experimentado guardameta tenía contrato con el Millonario hasta diciembre de 2026, pero la falta de continuidad en los últimos meses aceleró su decisión. Actualmente, Santiago Beltrán se consolidó como titular y Armani quedó relegado al banco de suplentes.

El regreso a Atlético Nacional representa el cumplimiento de un deseo que el propio arquero había manifestado en distintas oportunidades: retirarse en el club donde construyó gran parte de su historia antes de arribar a River.

Entre 2010 y 2017 defendió el arco del conjunto colombiano, disputó 232 partidos, mantuvo 100 vallas invictas y conquistó 13 títulos, entre ellos una Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana. Sus actuaciones lo convirtieron en uno de los máximos referentes de la institución.

Desde River también habían dejado abierta la posibilidad de una salida. El presidente del club, Stéfano Di Carlo, había señalado que Armani se había ganado el derecho de decidir su futuro luego de todo lo que le dio a la institución.

Según trascendió, el arquero ya intercambia la documentación con los dirigentes de Atlético Nacional para cerrar oficialmente su incorporación y regresar al club después de ocho años.

Con la camiseta de River, Armani disputó 366 partidos, logró 158 arcos en cero y conquistó diez títulos. Entre ellos se destaca la Copa Libertadores 2018, obtenida tras la histórica final ante Boca en Madrid, uno de los momentos más recordados de su carrera.