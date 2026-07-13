Franco Armani cerró oficialmente su etapa en River Plate después de ocho años y medio. El arquero brindó una conferencia de despedida en el estadio Monumental, donde repasó su historia con el club y no pudo contener la emoción al recordar los momentos más importantes que vivió con la camiseta del Millonario.

El guardameta dejó la institución luego de conquistar 10 títulos y se prepara para continuar su carrera en Atlético Nacional de Medellín, equipo en el que ya tuvo un destacado paso antes de llegar al fútbol argentino.“Es un momento muy importante en mi carrera, una era que finaliza acá. Estoy agradecido a todos”, expresó Armani al comenzar una carta que definió como una de las más difíciles de su trayectoria.

Con lágrimas, el arquero recordó el momento en el que llegó a River en 2018 y destacó lo que significó cumplir un sueño de su infancia.“Después de ocho años y medio inolvidables llegó el momento de despedirme del club que soñé defender desde que era un niño. Cuando llegué lo hice con una ilusión enorme. No sólo llegaba a uno de los clubes más grandes del mundo, llegaba al club del que fui hincha toda mi vida”, manifestó.

La despedida contó con la presencia del presidente Stefano Di Carlo, el entrenador Eduardo Coudet y el expresidente Rodolfo D’Onofrio. Durante su ciclo en Núñez, Armani disputó 366 partidos oficiales, mantuvo 164 veces la valla invicta y recibió 287 goles.

Entre todos los títulos obtenidos, el arquero destacó uno por encima del resto: la Copa Libertadores 2018, conquistada ante Boca en la histórica final disputada en Madrid. “Juntos conquistamos 10 títulos, pero hay uno que ocupará un lugar especial para toda la vida: la Copa Libertadores de 2018. Aquella noche quedará en mi alma”, expresó.

Más allá de los trofeos, Armani remarcó el vínculo que construyó con los hinchas durante sus años en el club. “Me llevo algo más valioso: el cariño, el amor y el respeto que recibí desde el primer día”, señaló.

El arquero tenía contrato hasta diciembre, pero decidió finalizar su ciclo antes de tiempo ante la competencia por el puesto con Santiago Beltrán, joven arquero que quedó como una de las alternativas principales para defender el arco riverplatense.

Sobre su salida, Armani explicó que la decisión estuvo relacionada con su deseo de seguir jugando. "Fue una decisión muy difícil por los años que llevo en el club. Quiero terminar mi carrera jugando. Nunca esperé la posibilidad que me llegó a esta altura”, sostuvo.

También dedicó unas palabras para Beltrán y destacó la importancia de la preparación diaria. “Santi ya sabe lo que significa para mí. Lo tiene muy merecido. Lo único que le puedo decir es constancia, disciplina y sacrificio”, afirmó.

El último partido de Armani con la camiseta de River fue el 20 de mayo, en el empate 1-1 ante Red Bull Bragantino por la Copa Sudamericana en el Monumental. En ese encuentro volvió a ser titular por la suspensión de Beltrán.

Ahora, el arquero comenzará una nueva etapa en Atlético Nacional de Medellín, mientras deja atrás un ciclo marcado por grandes títulos y una fuerte identificación con River Plate.