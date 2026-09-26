Franco Colapinto abandonó este sábado el Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 luego de protagonizar un choque con su compañero de Alpine, Pierre Gasly. El argentino bloqueó en la Curva 1 durante el relanzamiento de la carrera y terminó involucrado en un accidente que también dejó fuera de competencia al francés y a Lando Norris.

El incidente ocurrió en la vuelta 36, después de la intervención del auto de seguridad. Con la carrera nuevamente en marcha, Colapinto llegó a la primera curva y perdió el control de su monoplaza tras bloquear. El argentino tocó a Gasly, quien a su vez impactó contra Norris.

Los tres pilotos quedaron fuera de la competencia como consecuencia del accidente.

Un buen comienzo que terminó en abandono

El resultado final significó un golpe para Colapinto después de haber mostrado un rendimiento competitivo durante las distintas sesiones del fin de semana en el circuito urbano de Bakú.

El argentino terminó 13° en la primera práctica, avanzó hasta el 11° lugar en la segunda y cerró la tercera sesión en la décima posición.

Ese desempeño continuó en la clasificación, donde Colapinto logró avanzar hasta la última fase y consiguió inicialmente el décimo puesto. Sin embargo, una sanción aplicada a Carlos Sainz le permitió ganar una posición y comenzar el Gran Premio desde el noveno lugar.

La expectativa estaba puesta en que el piloto argentino pudiera aprovechar esa posición de partida para conseguir un buen resultado en una carrera que había comenzado de manera favorable.

Gasly también quedó involucrado

El accidente tuvo como protagonista también a Pierre Gasly, compañero de Colapinto en Alpine. El francés quedó fuera de carrera después del contacto con el argentino y el posterior impacto con Norris.

Antes del incidente, Gasly había logrado mantenerse en posiciones competitivas y finalmente figuraba con un séptimo lugar como resultado de referencia en la jornada.

George Russell, por su parte, había conseguido la pole position para el Gran Premio de Azerbaiyán.

Para Colapinto, el abandono cortó una carrera en la que había llegado a la largada después de mostrar buenos registros durante las prácticas y de meterse nuevamente entre los diez mejores de la clasificación. El error en la primera curva, sin embargo, terminó prematuramente con su participación en Bakú.