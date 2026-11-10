Franco Colapinto conoció a su doble y estallaron las redes sociales

El piloto argentino de Fórmula 1 Franco Colapinto y el actor marplatense Emi Obern se cruzaron sorpresivamente en la zona del paddock durante el transcurso del Gran Premio de Brasil. El instante de la reunión quedó grabado en un clip audiovisual que se extendió velozmente entre los usuarios de internet tras registrar la reacción del deportista profesional.

La situación aconteció cuando el artista conocido como Colapa logró aproximarse al corredor para extenderle la mano. Franco Colapinto observó fijamente al joven con asombro por la semejanza visual y debió mover de lugar unos alfajores que cargaba en su extremidad para concretar el contacto. El imitador manifestó inmediatamente después del gesto la frase "Me dio la mano. Ya está, ya está. Gracias".

El representante de Mar del Plata desarrolla su labor como cantante e imitador desde el período 2024 acumulando notoriedad por replicar modismos del referente automovilístico. La presencia en el circuito de Interlagos permitió que ambos se vieran frente a frente por primera vez tras tres temporadas de espera en las que el comediante buscó dicho objetivo.

El artista Emi Obern conversó en exclusiva con Pronto y declaró "Me fui a Interlagos este fin de semana y pude conocerlo a Franco. Estuve en el paddock e hice hasta lo imposible por saludarlo. Lo veía de lejos y dije: 'La tercera es la vencida'. viajé, me puse en el pasillito por donde entró, lo vi cara a cara y me dio la mano. Se hizo re viral y estoy feliz por haber cumplido este sueño".