Franco Colapinto tendrá un domingo con dos grandes pasiones en simultáneo. Mientras se prepara para disputar el Gran Premio de México de Fórmula 1, Boca y River jugarán una nueva edición del Superclásico en la Bombonera. El piloto argentino, reconocido hincha del Xeneize, ya pensó cómo hará para mantenerse informado sobre el partido sin descuidar su trabajo en la pista.

En una charla con el periodista Adrián Puente, de Fox Sports, el corredor de Alpine fue consultado sobre la coincidencia entre ambas competencias. Entre risas, imaginó una alternativa para conocer lo que suceda durante la carrera.

“Tremendo. No sé. Capaz pregunto por la radio cómo viene el partido. A ver si me dicen, le dejo a Stuart (Barlow) el partido en el teléfono y que me vaya diciendo”, contó Colapinto.

Sin embargo, cuando le preguntaron si realmente le encargaría esa tarea a su ingeniero, descartó esa posibilidad. De todas maneras, dejó en claro que buscará alguna manera de seguir el encuentro entre los dos equipos más populares del país.

A qué hora juegan Boca y River y cuándo corre Colapinto

La coincidencia será este domingo 1° de noviembre. Boca recibirá a River desde las 15 en la Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura 2026.

Por su parte, el Gran Premio de México comenzará a las 17, hora argentina, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Aunque el horario le permitirá conocer parte del desarrollo del Superclásico antes de subirse al monoplaza, la actividad previa de la Fórmula 1 también condicionará su posibilidad de seguirlo.

Las otras veces que Colapinto vivió la misma coincidencia

No será la primera vez que el piloto argentino tenga que combinar su actividad en la máxima categoría del automovilismo con un Boca-River.

En septiembre de 2024, cuando todavía competía para Williams, el Superclásico coincidió con el Gran Premio de Singapur. Después de la clasificación, Colapinto se animó a anticipar el resultado con una chicana: “Boquita va a ganar”. Sin embargo, aquella vez River se quedó con el triunfo por 1 a 0, con un gol de Manuel Lanzini.

Un año después, ya como piloto de Alpine, volvió a atravesar una situación similar durante el Gran Premio de Brasil. Antes del encuentro, expresó su deseo de que Boca ganara: “Con un 2-0 estoy contento. Mientras gane Boca, estamos bien. Mientras sea Boquita el que gane”.

En esa oportunidad acertó el pronóstico. El Xeneize se impuso por 2 a 0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.