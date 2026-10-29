Franco Colapinto afrontará este fin de semana uno de los desafíos más particulares de la temporada de Fórmula 1. El piloto argentino correrá el Gran Premio de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez, un circuito que combina sectores veloces, curvas técnicas, muros cercanos y una condición que exige una adaptación especial de los equipos: la altura de la Ciudad de México.

La pista se encuentra a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar. La menor densidad del aire modifica el comportamiento aerodinámico de los monoplazas y dificulta la refrigeración de componentes como los motores y los frenos. Por eso, las escuderías deben ajustar la configuración de sus autos para mantener el rendimiento y controlar las temperaturas durante las sesiones.

Un circuito veloz y con poco margen para equivocarse

Uno de los puntos más exigentes del trazado es la extensa recta principal, de más de 1,2 kilómetros, en la que los autos pueden superar los 350 kilómetros por hora antes de frenar para la primera curva.

La velocidad obliga a los pilotos a realizar una frenada intensa y precisa. Un error en ese sector puede comprometer la vuelta y generar dificultades para el resto del recorrido.

El circuito también presenta una sucesión de curvas enlazadas que demanda precisión en los cambios de dirección. A eso se suma el sector del Foro Sol, el antiguo estadio de béisbol reconvertido en parte del trazado, donde los autos atraviesan una zona rodeada por tribunas y con un ambiente particular por la cercanía del público.

La presencia de paredes y barreras de cemento en distintos sectores reduce el margen de recuperación ante una equivocación. En ese contexto, la concentración y la adaptación a las características de la pista serán fundamentales para completar un fin de semana competitivo.

La altura, un desafío técnico para Alpine

La altitud no solo representa una exigencia para los pilotos, sino también para los ingenieros. Con menos aire disponible, los equipos deben prestar especial atención a la carga aerodinámica y a la refrigeración de los componentes mecánicos.

La menor densidad del aire modifica la manera en que los alerones generan carga y reduce la eficiencia de los sistemas que utilizan el flujo de aire para disipar calor. Esto obliga a encontrar un equilibrio entre velocidad, estabilidad y temperaturas de funcionamiento.

Colapinto ya anticipó que será importante comprobar cómo responde el Alpine en estas condiciones. “Con ganas de salir a pista. Puede ser un buen finde. Hay que ver cómo anda el auto en altura”, expresó, según consignó TN.

El argentino también explicó que el comportamiento del monoplaza cambia en este escenario y remarcó las dificultades para enfriar el auto. El equipo deberá aprovechar los entrenamientos para evaluar la puesta a punto antes de la clasificación y la carrera.

Cómo le fue a Colapinto en México

El piloto argentino cuenta con antecedentes en el circuito mexicano. En 2024, cuando competía para Williams, largó desde el puesto 16 y terminó en la posición 12, luego de avanzar cuatro lugares durante la carrera.

En 2025, ya con Alpine, tuvo un fin de semana más complicado. Partió desde el puesto 20 y, tras un toque y un trompo en la primera curva junto a Lance Stroll, logró recuperarse y completar las 71 vueltas para finalizar 16°, detrás de su compañero Pierre Gasly.

Ahora buscará aprovechar una nueva oportunidad para sumar puntos en una temporada en la que cada resultado cuenta para Alpine.

Los horarios del Gran Premio de México

La actividad comenzará este viernes 30 de octubre con las dos primeras prácticas. El sábado se disputarán el tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que la carrera será el domingo 1 de noviembre.

Cronograma en horario argentino: