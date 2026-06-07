El Gran Premio de Mónaco dejó una carrera caótica y cargada de incidentes, en la que el argentino Franco Colapinto finalizó en el puesto 15 y no logró sumar puntos en el campeonato de Fórmula 1.

El piloto nacional tuvo una competencia compleja desde el inicio, afectada por el desarrollo irregular de la carrera y una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane, lo que terminó condicionando su resultado final.

La jornada en el circuito callejero de Montecarlo estuvo marcada por múltiples problemas mecánicos y situaciones en pista que derivaron en seis abandonos, reflejando la exigencia extrema de uno de los trazados más desafiantes del calendario.

Además, la competencia debió interrumpirse durante aproximadamente 45 minutos debido a imperfecciones en el asfalto, un hecho poco habitual que alteró la estrategia de los equipos y el ritmo de carrera.

En ese contexto, el triunfo quedó en manos del joven piloto de Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, quien logró imponerse en medio del caos y estirar su ventaja en la cima del campeonato. El podio lo completaron Lewis Hamilton, con Ferrari, y Isack Hadjar, representante de Red Bull.

Para Colapinto, la carrera dejó sensaciones encontradas. Si bien logró completar la prueba en un escenario adverso, no pudo meterse en la zona de puntos y deberá enfocarse en las próximas fechas para recuperar terreno en el campeonato.

El resultado refleja las dificultades de competir en Mónaco, donde cualquier error, sanción o inconveniente mecánico puede resultar determinante en el desenlace final.