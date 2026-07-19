Franco Colapinto continúa consolidándose en la Fórmula 1. El piloto argentino completó un gran fin de semana en el Gran Premio de Bélgica, donde terminó décimo en el circuito de Spa-Francorchamps y volvió a sumar un punto para Alpine, gracias a una actuación sólida de principio a fin.

El joven de Pilar había heredado el undécimo lugar de la grilla tras las sanciones aplicadas a otros competidores, pero rápidamente aprovechó la oportunidad. En una largada impecable ganó tres posiciones y se ubicó octavo antes de completar la primera vuelta.

A partir de allí, Colapinto mantuvo un ritmo competitivo y se sostuvo durante gran parte de la carrera dentro del grupo que peleaba por los puestos de puntuación, en uno de los circuitos más desafiantes del calendario.

Una defensa clave para asegurar el punto

Uno de los momentos más destacados de la competencia llegó en la lucha por el décimo puesto. Colapinto protagonizó un intenso duelo con Liam Lawson, Nico Hülkenberg y su compañero de equipo, Pierre Gasly.

El argentino defendió su posición con firmeza, evitó los intentos de sobrepaso y logró cruzar la bandera a cuadros en el décimo lugar, asegurándose el último punto que entregó la carrera.

El resultado representa un nuevo paso adelante para el piloto de Alpine, que continúa mostrando regularidad y adaptación en su primera temporada completa en la máxima categoría del automovilismo.

Antonelli se quedó con la victoria

La carrera fue dominada de principio a fin por Kimi Antonelli, quien transformó la pole position en una victoria contundente al volante de Mercedes.

Con este triunfo, el joven italiano reafirmó su liderazgo en el campeonato mundial de Fórmula 1 2026 y continúa consolidándose como uno de los grandes protagonistas de la temporada.

Mientras tanto, Colapinto volvió a cumplir con otra actuación convincente y sigue acumulando puntos y confianza en un año que lo tiene cada vez más afianzado entre la élite del automovilismo mundial.