Un día después de la histórica clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026, Franco Colapinto llegó al circuito de Spa-Francorchamps para comenzar las actividades del Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1 y no pasó desapercibido.

El piloto argentino apareció en el paddock con la camiseta de la Selección argentina, una imagen que rápidamente se vinculó con la victoria del equipo de Lionel Scaloni frente a Inglaterra y que generó repercusión en el mundo del automovilismo.

La propia Fórmula 1 aprovechó el clima futbolero para dedicarle un mensaje especial en sus redes sociales. Al publicar el video de su llegada, la categoría escribió:

"¡Ahí viene Franco!"

El posteo estuvo acompañado por un emoji de la bandera argentina y una pelota de fútbol, en clara referencia al momento que atraviesa el deporte nacional.

El divertido cruce con Alpine

Durante su llegada al paddock, Colapinto también protagonizó un particular intercambio con el equipo de redes sociales de Alpine.

Una integrante del equipo lo recibió con una pregunta:

"¿Cómo estás?", le consultó en inglés.

El argentino respondió con naturalidad:

"Todo bien, ¿ustedes?".

Pero luego, con una sonrisa y en alusión a la eliminación de Inglaterra en manos de Argentina, lanzó una frase típica de las tribunas:

"Un minuto de silencio..."

El gesto rápidamente llamó la atención y fue interpretado como una celebración más del triunfo argentino en el Mundial.

El apoyo de Colapinto a la Selección

No es la primera vez que el piloto de 23 años muestra públicamente su apoyo al equipo nacional. Durante el desarrollo del Mundial ya había utilizado la camiseta albiceleste en distintas ocasiones y expresó su entusiasmo por el camino de la Selección.

La cercanía de Colapinto con el fútbol argentino y su identificación con el seleccionado volvieron a quedar expuestas en un momento especial para el deporte nacional.