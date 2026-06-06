Franco Colapinto completó este sábado la última práctica libre del Gran Premio de Mónaco con un resultado discreto. El piloto argentino terminó en la 19ª posición y llegará a la clasificación con el desafío de mejorar el rendimiento de su Alpine en uno de los circuitos más exigentes del calendario de la Fórmula 1.

La tercera sesión de entrenamientos estuvo enfocada en los trabajos de clasificación. Como es habitual en las calles del Principado, la mayoría de los equipos utilizó neumáticos blandos para buscar el mejor tiempo posible antes de la qualy.

Colapinto registró una mejor vuelta de 1:15.179 y quedó por delante de un solo piloto. Además, volvió a ubicarse detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó 13° con un tiempo de 1:14.480.

Durante la práctica, el argentino protagonizó un leve despiste en la zona de la horquilla. Tras perder el control del auto, rozó el muro con la parte trasera y dañó el alerón trasero de su monoplaza, lo que obligó a Alpine a realizar reparaciones en boxes.

La sesión estuvo marcada además por un fuerte accidente del británico Oliver Bearman, de Haas, que provocó una bandera roja a menos de 15 minutos del final.

El más rápido de la práctica fue Andrea Kimi Antonelli, líder del campeonato, con un tiempo de 1:12.720 a bordo de su Mercedes. Detrás finalizaron las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Horario de la clasificación

La clasificación del Gran Premio de Mónaco se disputará este sábado desde las 11:00 de Argentina (16:00 de Mónaco).

Cuándo es la carrera

La competencia principal se correrá el domingo 7 de junio desde las 10:00 de Argentina. El recorrido será de 78 vueltas por las calles del Principado.

Dónde ver el GP de Mónaco

La actividad podrá seguirse en Argentina a través de Fox Sports y Disney+. También estará disponible en F1TV para los suscriptores de la plataforma oficial de la categoría.