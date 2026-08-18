Franco Colapinto recibió un nuevo reconocimiento antes del regreso de la Fórmula 1 tras el receso de mitad de temporada. El piloto argentino de Alpine quedó tercero en el ranking de los corredores que más vueltas completaron durante la temporada 2026.

La estadística fue difundida por la cuenta oficial de la Fórmula 1 en la previa del Gran Premio de Países Bajos, que marcará el regreso de la actividad después de casi un mes sin carreras.

Colapinto acumula 665 vueltas completadas en lo que va del campeonato. Por delante aparecen el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, con 668, y el británico Lewis Hamilton, de Ferrari, que lidera la clasificación con 673 vueltas.

Un dato que destaca su regularidad

El tercer puesto del argentino adquiere relevancia porque se trata de una estadística que refleja la cantidad de vueltas efectivamente completadas durante las carreras. El registro también muestra la mejora que tuvo el Alpine respecto de la temporada anterior, cuando el equipo sufrió distintos problemas de rendimiento y confiabilidad.

Colapinto comparte la temporada 2026 con Pierre Gasly y viene mostrando una evolución en su segundo año completo dentro de la categoría. Durante el campeonato consiguió resultados destacados, entre ellos un séptimo puesto en Miami y puntos en otras competencias.

Se viene el Gran Premio de Países Bajos

La Fórmula 1 retomará la actividad este viernes 21 de agosto con el Gran Premio de Países Bajos, que será la duodécima fecha del campeonato. La competencia tendrá además el atractivo de contar con formato Sprint, por lo que habrá acción competitiva desde el primer día del fin de semana.

El circuito de Zandvoort es uno de los escenarios más particulares del calendario, con una pista estrecha, curvas peraltadas y pocas oportunidades de sobrepaso.

Colapinto buscará mantener la tendencia positiva y volver a demostrar el crecimiento que le permitió meterse entre los pilotos destacados de esta primera mitad de la temporada.