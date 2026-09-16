Franco Colapinto reveló la regla de la Fórmula 1 que más lo hace sufrir

Franco Colapinto comunicó en el programa de televisión española La Revuelta un detalle de su rutina privada vinculada al alto rendimiento en el automovilismo. El piloto argentino de 23 años describió el nivel de preparación exigido por la actividad y señaló la existencia de límites estrictos previos a salir a la pista.

“Estuve con muchas carreras. Los deportistas… la testosterona tiene que estar alta. No podés acabar”, expresó el deportista al justificar las precauciones que mantiene durante la temporada de competencias. El impacto del testimonio sorprendió en el piso al conductor David Broncano y al equipo presente.

Durante el intercambio, el corredor identificó a Fernando Belasteguín como el encargado de supervisar su esquema de entrenamiento. El exjugador de pádel establece pautas concretas sobre el ámbito sexual durante el calendario deportivo, una postura que el automovilista decidió hacer pública.

“Fernando Belasteguín dice que está prohibido acabar en fin de semana de carrera, o previo a una carrera, porque rendís menos”, precisó el argentino sobre la recomendación profesional que recibe para los días de actividad en pista.

La pauta forma parte del plan integral para afrontar las fechas de automovilismo. “Hay que cuidarse. Cero”, remarcó el joven competidor para describir el cumplimiento estricto de la indicación.

El relato del atleta expuso dimensiones poco habituales del régimen que acondiciona la vida personal en función del deporte. Aparte del descanso, la nutrición y el entrenamiento diario, la agenda del motor impone regulaciones sobre la vida cotidiana sin involucrar vinculaciones afectivas o sentimentales específicas.