Franco Colapinto ya dio vuelta la página después del accidentado Gran Premio de Azerbaiyán y tiene la mirada puesta en su próximo desafío en la Fórmula 1. El argentino correrá por primera vez en el circuito de Sepang, Malasia, y antes de comenzar el fin de semana reveló cuál es el objetivo que se planteó junto a Alpine.

El piloto argentino buscará tener un buen comienzo desde los entrenamientos y llegar al domingo con un auto competitivo. “Mi objetivo es tener un viernes productivo, lograr una buena puesta a punto del coche y, con suerte, estar en condiciones de competir por los diez primeros puestos ambos días”, explicó Colapinto.

Colapinto trabajó en el simulador

Después de la carrera en Bakú, donde terminó involucrado en un choque con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris, Colapinto regresó a la fábrica de Alpine en Enstone para trabajar en el simulador junto a sus ingenieros.

El trabajo tuvo además una particularidad: el equipo comenzó a preparar la adaptación al cambio horario que tendrá el piloto en Malasia. “Fue una experiencia bastante singular, ya que nos estamos adaptando al cambio horario; estuve en la fábrica a las 5 de la mañana”, contó.

Será la primera experiencia de Colapinto en Sepang, un circuito que no forma parte del calendario de la Fórmula 1 desde 2017 y que regresará excepcionalmente para recibir el Gran Premio de Bahréin, trasladado de sede por la situación en Medio Oriente.

El antecedente del accidente en Azerbaiyán

Colapinto llega a esta nueva fecha después de un cierre complicado en Bakú. En la vuelta 36, durante la reanudación de la carrera tras el ingreso del auto de seguridad, el argentino perdió el control de su Alpine y chocó contra Gasly. El francés terminó impactando contra el McLaren de Norris y los tres pilotos quedaron fuera de competencia.

Los comisarios de la FIA determinaron una penalización de 10 segundos por el incidente. Como Colapinto no pudo cumplirla al abandonar la carrera, la sanción se trasladó a la siguiente competencia y se convirtió en una pérdida de cinco posiciones en la grilla de Malasia.

Un circuito nuevo y condiciones exigentes

El desafío para Colapinto no estará solamente en recuperarse del mal resultado de Bakú. Sepang será un escenario completamente nuevo para él y tendrá que adaptarse rápidamente a las características del trazado.

El calor, la humedad y las posibilidades de lluvias repentinas pueden convertirse en factores determinantes durante el fin de semana. Por eso, el trabajo previo en el simulador será importante para llegar a los primeros entrenamientos con una referencia del circuito.

La actividad comenzará el viernes 2 de octubre, continuará el sábado con la clasificación y tendrá su carrera principal el domingo 4 de octubre. Para Colapinto, será una nueva oportunidad de dejar atrás el accidentado paso por Azerbaiyán y cumplir el objetivo que ya se marcó: estar en condiciones de pelear entre los diez primeros.