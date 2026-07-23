Franco Colapinto se separó de Maia Reficco: los motivos de la decisión

Franco Colapinto y Maia Reficco, quienes habían confirmado su romance hace pocos meses, atraviesan una separación que parece definitiva. Los rumores de crisis se instalaron con fuerza en las redes sociales luego de que el piloto y la actriz dejaran de mostrarse juntos en los diferentes Gran Premios de Fórmula 1 y en las visitas del joven a la Argentina.

La confirmación llegó a través del periodista Pepe Ochoa en el programa televisivo LAM. El panelista explicó los motivos del alejamiento y señaló que "Él estaba en una crisis personal muy fuerte, estaba enganchado de eso, pero no puede darle la energía ni el lugar que se merece como novia". Ante esta revelación, Carolina Molinari se mostró escéptica y manifestó que "Eso es una excusa".

La distancia entre ambos se habría vuelto insalvable en el último tiempo. Al respecto, Ochoa aseguró que "Hace mucho tiempo que no la ve. Ella lo llama y deciden cortar el vínculo porque él no estaba para ella". Además de la falta de encuentros presenciales, los seguidores notaron que los protagonistas dejaron de interactuar en plataformas digitales y ya no se dan likes como solían hacerlo anteriormente.

Un detalle clave que alimentó las sospechas fue el reciente cumpleaños de la actriz. El pasado 14 de julio, Maia cumplió 26 años y no recibió ningún saludo público por parte del corredor. Esta actitud llamó la atención ya que el 27 de mayo ella sí lo había felicitado por su cumpleaños. Pilar Smith también coincidió en que los indicios de la ruptura eran evidentes desde hacía varios días debido a la nula actividad compartida en sus perfiles oficiales.