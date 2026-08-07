Franco Colapinto sufrió un robo durante sus vacaciones en Italia y decidió contar el mal momento a través de sus redes sociales. El piloto argentino de Alpine reveló que le sustrajeron varias pertenencias, entre ellas ropa y una matera, y expresó su bronca con una particular reacción: “Ni la matera dejaron, loco”.

El episodio ocurrió mientras Colapinto disfruta del receso de mitad de temporada de la Fórmula 1. El argentino se encuentra en Europa aprovechando los días de descanso antes de retomar la actividad oficial con Alpine.

El piloto compartió en su cuenta de Instagram una publicación con fotografías de sus vacaciones y aprovechó para revelar que algunas de las prendas que llevaba consigo ya no estaban en su poder.

“Últimas fotos de esta ropa, mate, etc., etc. ¡Espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten!”, escribió junto a emojis que reflejaban su enojo.

“Ni la matera dejaron”

Colapinto también compartió el posteo en sus historias de Instagram y agregó un comentario irónico sobre lo ocurrido: “Y quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino...”.

Pero el detalle que más llamó la atención fue la pérdida de su matera, un elemento particularmente asociado a la cultura argentina.

“Plis, ni la matera dejaron loco. Estoy seguro de que no les va a gustar el mate”, escribió el piloto, que mezcló la bronca por el robo con el humor que suele mostrar en sus redes sociales.

Por el momento, Colapinto no dio detalles sobre cómo se produjo el robo ni identificó a los responsables. De acuerdo con la información publicada, el hecho no habría provocado consecuencias físicas para el piloto y el episodio quedó limitado a la pérdida de sus pertenencias.

La situación generó rápidamente reacciones entre sus seguidores, que expresaron su sorpresa y lamentaron lo sucedido durante el descanso del corredor argentino.

Colapinto aprovecha el receso de la Fórmula 1

El robo ocurrió durante una pausa importante para Colapinto y el resto de los pilotos de la máxima categoría. La Fórmula 1 atraviesa el receso de mitad de temporada, período que los corredores aprovechan para descansar y prepararse para la segunda parte del campeonato.

Antes de comenzar sus vacaciones, el argentino había anticipado que quería recargar energías, entrenar y realizar distintos campamentos de preparación física para regresar en mejores condiciones.

“Quiero descansar un poco, entrenar, hacer algunos training camps y volver más fuerte”, había señalado Colapinto, quien también expresó su deseo de que Alpine pueda mejorar el rendimiento de su monoplaza durante la segunda parte del año.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

El descanso terminará en agosto, cuando la Fórmula 1 retome su calendario con el Gran Premio de Países Bajos.

Según el cronograma informado, la actividad para Colapinto volverá el viernes 21 de agosto en el circuito de Zandvoort. La competencia tendrá además formato sprint, por lo que contará con una sola sesión de entrenamientos libres.