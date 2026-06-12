Franco Colapinto comenzó con buenas noticias su participación en el Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1. El piloto argentino de Alpine finalizó en la décima posición durante la primera práctica libre del fin de semana y dejó señales alentadoras de cara a las próximas sesiones en el Circuit de Barcelona-Catalunya.

Después de un complicado paso por las calles de Mónaco, donde finalizó en el puesto 15, el joven bonaerense mostró una imagen renovada en uno de los trazados más exigentes del calendario. La primera sesión de entrenamientos permitió observar una versión más competitiva del argentino, que logró ubicarse entre los diez mejores tiempos y superar ampliamente a su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien concluyó más retrasado en la clasificación.

Desde el inicio de la actividad, Colapinto se mostró cómodo con el comportamiento del Alpine A526. El trazado catalán, conocido por ser uno de los circuitos más completos para evaluar el rendimiento de los monoplazas, exige equilibrio aerodinámico, buena gestión de neumáticos y precisión en sectores de alta velocidad. En ese escenario, el argentino logró adaptarse rápidamente y fue mejorando sus registros vuelta tras vuelta.

El resultado cobra relevancia porque Barcelona representa una referencia técnica para todos los equipos. A diferencia de Mónaco, donde las características urbanas del circuito suelen alterar los parámetros habituales, el trazado español permite medir con mayor precisión el potencial real de cada auto.

Durante la última semana, Colapinto había manifestado su optimismo respecto de las mejoras implementadas por Alpine y aseguró sentirse cada vez más cómodo con el monoplaza. El rendimiento mostrado en la primera práctica parece respaldar esas sensaciones positivas y alimenta la expectativa de seguir creciendo a lo largo del fin de semana.

La actividad continuará este viernes con la segunda práctica libre, prevista para las 12 de Argentina, una sesión clave para que los equipos trabajen en el ritmo de carrera y continúen recopilando información sobre el comportamiento de los neumáticos.

El Circuit de Barcelona-Catalunya cuenta con una extensión de 4,655 kilómetros, posee 16 curvas y es considerado uno de los escenarios más completos del calendario mundial. La competencia principal se disputará sobre 66 vueltas, para una distancia total superior a los 307 kilómetros.

Por lo pronto, Colapinto dio el primer golpe positivo del fin de semana. Con un sólido décimo puesto en la FP1, el argentino volvió a mostrarse competitivo y dejó abierta la ilusión de pelear por posiciones importantes durante el resto del Gran Premio de Barcelona.