Franco Colapinto comenzó con buenas sensaciones su participación en el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. El piloto argentino finalizó en el 11° puesto durante la única sesión de entrenamientos libres del fin de semana en el circuito de Silverstone, donde dejó una imagen positiva al ubicarse por delante de su compañero de Alpine, Pierre Gasly.

El piloto de Pilar registró una mejor vuelta de 1:30.966, quedando a 1.706 segundos del británico Lewis Hamilton, quien lideró la sesión con un tiempo de 1:29.260 al mando de su Ferrari.

Luego de un inicio en el que le costó encontrar el ritmo, Colapinto fue mejorando progresivamente sus registros y terminó integrando el competitivo pelotón del medio, mostrando una evolución constante en el rendimiento del Alpine A526.

Uno de los aspectos más alentadores de la práctica fue que el argentino consiguió su mejor tiempo utilizando neumáticos de compuesto medio, mientras que los ocho pilotos que finalizaron por delante de él recurrieron al compuesto blando para buscar el mejor registro. Ese detalle genera expectativas positivas para el resto de la actividad en Silverstone.

En contraste, Pierre Gasly no logró encontrar un buen ritmo y concluyó la sesión en el 21° puesto, a más de dos segundos del mejor tiempo y por detrás de Colapinto, en una jornada en la que Alpine evidenció una mejoría respecto del Gran Premio de Austria, donde ambos pilotos sufrieron inconvenientes mecánicos relacionados con el sistema de "boost".

Cómo continúa el fin de semana

El Gran Premio de Gran Bretaña se disputa bajo el formato Sprint, por lo que la práctica libre fue la única sesión de entrenamientos disponible para los equipos.

La actividad continuará este viernes desde las 12:30 (hora argentina) con la clasificación para la carrera Sprint, que definirá el orden de largada de la competencia corta del sábado y marcará el comienzo de la disputa por los primeros puntos del fin de semana.

Los diez mejores de la FP1

Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:29.260. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:29.473. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:29.859. George Russell (Mercedes) – 1:29.938. Oscar Piastri (McLaren) – 1:30.147. Max Verstappen (Red Bull) – 1:30.240. Lando Norris (McLaren) – 1:30.288. Isack Hadjar (Red Bull) – 1:30.338. Nico Hülkenberg (Audi) – 1:30.743. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:30.850.

Franco Colapinto ocupó el 11° lugar con un tiempo de 1:30.966, mientras que Pierre Gasly cerró la sesión en la 21ª posición con un registro de 1:33.019, dejando al argentino como la referencia de Alpine en el arranque del fin de semana en Silverstone.