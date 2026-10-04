El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la decimotercera posición en una accidentada carrera del Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1, un resultado que no le alcanzó para volver a sumar puntos en el campeonato mundial. La victoria quedó en manos del neerlandés Max Verstappen (Red Bull), mientras que el podio lo completaron el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) y el británico Lewis Hamilton (Ferrari).

El evento, que se llevó a cabo en el Circuito Internacional de Sepang, Malasia —debido al conflicto bélico en Medio Oriente, aunque conservó el nombre de Bahréin por compromisos comerciales—, comenzó con serias complicaciones para el oriundo de Argentina.

Tras haber iniciado desde el 21° lugar de la grilla, su rendimiento se vio fuertemente condicionado por una errónea elección táctica del equipo Alpine, que decidió salir a pista con neumáticos blandos. Esta estrategia provocó una severa pérdida de tiempo durante los primeros giros, perjuicio que también sufrió su compañero, el francés Pierre Gasly, quien cayó del noveno al vigésimo puesto en pocas vueltas.

Pese al golpe inicial, Colapinto logró estabilizar su ritmo a medida que avanzaba la competencia. La mejora en su andar reflejó el trabajo realizado durante las prácticas libres, donde había dedicado un tiempo considerable a optimizar la puesta a punto para la carrera. Sin embargo, el tiempo perdido en el arranque tornó casi irreal cualquier aspiración de meterse en la zona de puntos.

La oportunidad de acortar distancias se presentó en los giros finales con el ingreso del safety car, momento en que el argentino marchaba en la decimoquinta posición. Al relanzarse la prueba a pocos giros del final, Colapinto logró ganar dos lugares: superó en pista a Oliver Bearman y aprovechó el abandono del británico George Russell para cruzar la línea de meta en la 13° colocación.

El campeonato y las primeras posiciones

En la cima de la competencia, Max Verstappen concretó un fin de semana redondo para lograr su primer triunfo de la temporada. Por su parte, Andrea Kimi Antonelli dio un paso firme en la lucha por el título al finalizar segundo. Con este resultado, el italiano alcanzó los 320 puntos y amplió a 84 unidades su ventaja sobre Russell en el campeonato, beneficiado por el abandono de su compañero de equipo sobre el cierre.

Entre otras actuaciones destacadas, el español Fernando Alonso (Aston Martin) completó una sólida carrera para ubicarse en el octavo puesto y cosechar cuatro unidades.

La actividad de la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Singapur.

Clasificación final - GP de Bahréin

1. Max Verstappen (Red Bull)



2. Kimi Antonelli (Mercedes)



3. Lewis Hamilton (Ferrari)



4. Charles Leclerc (Ferrari)



5. Isack Hadjar (Red Bull)



6. Oscar Piastri (McLaren)



7. Liam Lawson (Racing Bulls)



8. Fernando Alonso (Aston Martin)



9. Lando Norris (McLaren)



10. Arvid Lindblad (Racing Bulls)



11. Nico Hulkenberg (Audi)



12. Lance Stroll Jr. (Aston Martin)



13. Franco Colapinto (Alpine)



14. Oliver Bearman (Haas)



15. Esteban Ocon (Haas)



16. Pierre Gasly (Alpine)



17. Carlos Sainz Jr. (Williams)



18. Gabriel Bortoleto (Audi)



19. Sergio Pérez (Cadillac)



20. George Russell (Mercedes)



21. Alexander Albon (Williams)



22. Valtteri Bottas (Cadillac)