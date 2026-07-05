El Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone dejó un balance mixto para Alpine en la Fórmula 1, con puntos importantes pero también con la presión creciente en el campeonato de constructores.

Franco Colapinto volvió a destacarse al finalizar en la novena posición, lo que le permitió sumar unidades clave y reafirmar su buen momento en la categoría. Su compañero de equipo, Pierre Gasly, terminó décimo, aportando también al total del equipo.

Todos los pilotos que sumaron puntos en el GP de Gran Bretaña. (X F1)

Con este resultado, Alpine cerró la jornada con tres puntos en una carrera que tuvo un desarrollo estratégico y competitivo en el histórico circuito británico.

En el campeonato de pilotos, Colapinto alcanzó los 18 puntos acumulados, igualando a Oliver Bearman en la tabla, aunque fue superado por el rookie Arvid Lindblad, quien sumó seis unidades tras finalizar séptimo y continúa consolidándose como una de las revelaciones de la temporada.

El piloto argentino ya logró sumar puntos en cinco carreras distintas, lo que refleja una regularidad creciente dentro de la Fórmula 1.

En la parte alta del campeonato, el líder es Kimi Antonelli con 179 puntos, seguido por George Russell con 154 y Lewis Hamilton con 147, mientras que Charles Leclerc se ubica cuarto con 108 unidades.

En cuanto al campeonato de constructores, Alpine se mantiene en la quinta posición con 60 puntos, aunque Racing Bulls recortó diferencias y quedó a solo tres unidades, lo que intensifica la lucha por el denominado “mejor del resto”.

Mercedes lidera con 333 puntos, seguido por Ferrari con 255 y McLaren con 179, mientras que Red Bull ocupa el cuarto lugar con 128 unidades tras una carrera marcada por un incidente de Max Verstappen que obligó a la neutralización final con auto de seguridad.

La victoria en Silverstone fue para Charles Leclerc, escoltado por George Russell y Lewis Hamilton, en una competencia que reordenó parcialmente la pelea en la Fórmula 1 y dejó un campeonato cada vez más ajustado.