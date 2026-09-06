Franco Colapinto vivió una jornada de sensaciones encontradas en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1. El piloto de Alpine terminó noveno y sumó dos puntos, pero quedó profundamente frustrado por un error que le impidió luchar por un resultado histórico en el circuito de Monza.

El argentino había largado desde la séptima posición y tuvo una muy buena salida. Tras la interrupción de la carrera por el fuerte accidente de Charles Leclerc, Colapinto llegó a ubicarse tercero en el relanzamiento y quedó en condiciones de pelear por las posiciones de privilegio.

Sin embargo, cuando disputaba la carrera con Max Verstappen, el piloto argentino se despistó y terminó atravesando la grava. El incidente lo hizo caer hasta el decimosexto lugar y condicionó el resto de su competencia.

El error que cambió la carrera

El paso por la grava también provocó daños en el piso del Alpine. Según explicó el propio Colapinto, el monoplaza quedó afectado y perdió rendimiento durante buena parte de la carrera.

“Fue una carrera dura. Nada, muy, muy frustrante. Creo que tenía una gran oportunidad y no la aproveché”, expresó el argentino después de cruzar la bandera a cuadros.

A partir de allí, Colapinto protagonizó una importante remontada. Recuperó posiciones mediante varios adelantamientos y logró volver a la zona de puntos para finalizar noveno, muy cerca de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

Pero el resultado no alcanzó para cambiar su sensación sobre lo ocurrido.

“Estoy triste por eso”

Durante la entrevista posterior a la carrera, Colapinto no pudo contener la emoción. Entre lágrimas, reconoció la bronca que le provocó haber dejado escapar una oportunidad que consideraba muy importante.

“Creo que podría haber hecho una gran carrera y cometí un grave error así”, lamentó.

Luego profundizó su autocrítica: “Desaproveché una oportunidad muy importante para el equipo y para mí, así que estoy un poco triste”.

El momento fue tan emotivo que el responsable de prensa de Alpine llegó a preguntarle si necesitaba detener la entrevista para recomponerse.

Pese a la frustración, el argentino buscó rescatar una enseñanza de lo sucedido. “Es aprender de esto y seguir”, sostuvo, consciente de que todavía queda mucho campeonato por delante.

Ahora, todas las miradas apuntan a Madrid

Con el noveno puesto en Monza, Colapinto consiguió rescatar dos puntos después de haber quedado relegado al fondo del pelotón. La carrera, además, volvió a mostrar que Alpine cuenta con un auto capaz de pelear en determinados circuitos.

La próxima cita de la Fórmula 1 será especial para el argentino: el Gran Premio de Madrid. Colapinto conoce la ciudad desde sus primeros años en el automovilismo y espera utilizar esa carrera para dejar atrás la frustración de Monza.

“Estuve ahí cuando era chico y cuando empecé en Fórmula, así que tengo muchas ganas de esa carrera y de olvidarme un poco de hoy”, cerró.