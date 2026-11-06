Franco Colapinto volvió con una de sus ex famosas: ¿será la China u otra?

Maia Reficco y Franco Colapinto volvieron a quedar en el centro de la escena después de que una foto de la actriz y cantante en Aeroparque, lista para subir a un avión rumbo a Brasil, circulara este jueves 5 de noviembre. El piloto argentino se encuentra en San Pablo para las prácticas previas al Gran Premio de Fórmula 1, y esa coincidencia de destinos alcanzó para reabrir la pregunta sobre una posible reconciliación.

La imagen se difundió en Puro Show, el ciclo de eltrece, de la mano de la panelista Marcia Frisciotti, conocida como Pochi y creadora de la cuenta Gossipeame. Antes de dar los nombres, Pochi armó un pequeño misterio: habló de dos famosos menores de 30 años, con varias rupturas en su historial, sin hijos y que nunca estuvieron casados. Después soltó la primicia: “La reconciliación bomba de la que estamos hablando es de Maia Reficco y Franco Colapinto”.

Según contó la panelista, el día anterior a la emisión le llegaron fotos de Reficco en Aeroparque, con equipaje y lista para abordar un vuelo cuyo destino era Brasil. Para Pochi, el calendario de la Fórmula 1 es la clave, ya que ese fin de semana se corre el Gran Premio en territorio brasileño. “El vuelo iba rumbo a San Pablo, a Brasil, lugar en el que son las prácticas de Fórmula 1”, precisó, y mostró la fotografía en cámara. “Esta reconciliación es una bomba”, adelantó antes de dar los detalles.

El vínculo entre el piloto de Fórmula 1 y la actriz tuvo varios capítulos. De acuerdo con lo que repasó la panelista, la pareja se separó, volvió a juntarse hacia octubre y volvió a distanciarse. Pochi remarcó un dato que, a su criterio, pesa: “Se siguen siguiendo en redes sociales, que eso no es un detalle menor”. También destacó que Reficco siempre habló con cariño de Colapinto, incluso después de la última ruptura.

Parte de esta historia tiene como telón de fondo las agendas exigentes de ambos. Colapinto atraviesa una temporada intensa en el circuito internacional de Fórmula 1, mientras que Reficco combina proyectos actorales y musicales que la mantienen activa en distintos mercados de la región. Esa distancia y esos compromisos cruzados fueron justamente el argumento que la propia actriz dio al hablar de la separación en Puro Show, a mediados de septiembre.

“La verdad es que vivimos vidas muy complicadas, estamos muy lejos y tenemos agendas distintas. No sé si son etapas diferentes, pero es complicado”, declaró Reficco en aquella ocasión. En esa charla, luego de haber negado la ruptura en algunas entrevistas, la actriz y cantante finalmente la blanqueó. También se refirió a los rumores que por entonces vinculaban al piloto con otras mujeres, entre ellas Sofía Solá, y eligió el desapego: “Él es un hombre soltero y puede hacer lo que quiera”.

Aunque dejó en claro que el cariño seguía intacto, con una frase que decía “Fran es una persona que quise mucho, que amé mucho y a la que le deseo lo mejor”, Reficco fue tajante sobre una posible vuelta: “No creo que volvamos en el futuro”. Sin embargo, el viaje a Brasil reactivó todas las especulaciones y volvió a instalar la duda de si Colapinto retomó su romance con una de sus ex más famosas.

Vale aclarar que las imágenes que circularon muestran a Reficco en el aeropuerto, pero no registran un encuentro con Colapinto. La hipótesis de reconciliación se construyó sobre la coincidencia de destinos y el contexto del calendario de la Fórmula 1, sin una confirmación de ninguna de las dos partes. Por ahora, ni el piloto ni la actriz se pronunciaron públicamente sobre los rumores.

Lo que sí queda claro es que el vínculo entre Maia Reficco y Franco Colapinto sigue generando atención. Cada movimiento de la actriz o del piloto, en redes sociales o en la vida pública, se convierte de inmediato en material de análisis para quienes siguen de cerca la historia, y el viaje a San Pablo volvió a poner esa relación en el centro de la conversación.