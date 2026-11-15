El hombre que murió tras un procedimiento policial en Albardón fue identificado como Franco Nahuel Jara, de 28 años. El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre y es investigado por la Justicia, mientras que sus familiares denunciaron presuntas agresiones por parte de los efectivos que intervinieron.

La familia denunció presuntas agresiones

De acuerdo con el relato de los allegados, en el procedimiento participaron efectivos de la Comisaría 18.ª y del Grupo de Acción Motorizada (GAM). La familia sostiene que Jara se encontraba en su domicilio cuando los uniformados ingresaron y lo redujeron utilizando la fuerza.

Según esa versión, durante el operativo el hombre habría manifestado en reiteradas oportunidades que no podía respirar. Además, los familiares denunciaron que uno de los efectivos habría realizado comentarios burlones en referencia a los golpes que, según sostienen, recibió durante la detención.

Estos señalamientos corresponden al testimonio de los allegados y, hasta el momento, no constituyen hechos acreditados judicialmente.

La familia se enteró de su muerte en la comisaría

Otro de los puntos que genera interrogantes es lo ocurrido después del procedimiento. Según la reconstrucción familiar, los efectivos les comunicaron que Jara permanecería detenido y que recuperaría su libertad alrededor de las 5 de la mañana.

Sin embargo, cuando su hijo y otro familiar llegaron a la dependencia policial para retirarlo, les informaron que había fallecido. Los allegados sostienen que el hombre había sido alojado en un calabozo individual, donde sufrió una descompensación.

Buscan esclarecer qué ocurrió durante la custodia

La familia también afirmó que Jara fue trasladado al hospital departamental para recibir atención médica y que posteriormente regresó a la dependencia policial. Por eso, reclama que se establezcan con precisión los horarios, los traslados y las condiciones en las que permaneció bajo custodia.

La investigación deberá determinar las circunstancias del fallecimiento de Franco Jara y esclarecer lo sucedido durante el procedimiento policial.