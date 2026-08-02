La Fórmula 2 Argentina entregó una final vibrante sobre los 4.254 metros del Circuito Internacional San Juan Villicum. En una competencia programada a diez vueltas en el trazado albardón, el marplatense Franco Ledesma ratificó el excelente momento conductivo por el que atraviesa y se quedó con un triunfo inapelable tras avanzar desde el tercer cajón de partida.

La largada mostró a Lautaro Videla partiendo desde la "pole position" y manteniendo la posición de privilegio en los metros iniciales, escoltado de cerca por Ignacio Monti. Sin embargo, Ledesma comenzó a edificar su maniobra de victoria desde los primeros giros, imponiendo un ritmo frenético con el monoplaza que le permitió descontar diferencias en el sinuoso sector de los mixtos.

Récord de vuelta y segundo festejo consecutivo

Con el correr de los minutos, la degradación en el monoplaza de Videla le abrió la puerta a los perseguidores. Atento a la oportunidad, Ledesma ejecutó dos sobrepasos precisos para dar cuenta primero de Monti y luego arrebatarle el liderazgo a Videla antes del ecuador de la carrera.

Una vez al frente de las acciones, el marplatense imprimió un andar demoledor y fijó el récord de vuelta de la final, distanciándose del lote perseguidor. Tras completar los diez giros reglamentarios, Ledesma cruzó la bandera a cuadros con una holgada ventaja de 2s138 sobre Ignacio Monti, quien sostuvo el segundo lugar, mientras que Lautaro Videla rescató el tercer escalón del podio en una repetición exacta del podio registrado en la fecha anterior en Posadas.

Con este resultado en la provincia de San Juan, Franco Ledesma celebró su tercer éxito dentro de la categoría escuela y el segundo de forma consecutiva, consolidándose como uno de los serios aspirantes al título.

Clasificador Final: Fórmula 2 Argentina en San Juan (Top 5)

Franco Ledesma — 10 vueltas (Ganador / Récord de vuelta)

Ignacio Monti — +2s 138

Lautaro Videla — +3s 850

Santino Ortiz — +5s 120

Thiago Díaz — +6s 410

