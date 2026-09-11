Franco Mastantuono brilló con tres goles en el fútbol italiano

Franco Mastantuono marcó tres goles en el triunfo de Fiorentina por 4-2 ante Venezia y consiguió el primer hat-trick de su carrera profesional. El argentino fue determinante para dar vuelta el partido y darle a la Viola su primera victoria en la Serie A.

El equipo italiano comenzó en desventaja desde los 22 minutos, pero Mastantuono apareció seis minutos después para igualar el encuentro. El mediocampista recibió abierto por derecha, encaró a Richie Sagrado y definió de zurda para establecer el 1-1.

Apenas 97 segundos después, el argentino volvió a convertir. Aprovechó una pérdida del conjunto local, tomó la pelota y definió con un remate rasante para poner el 2-1.

El tercer gol y la reacción de Fiorentina

En el complemento, Mateo Pellegrino amplió la diferencia para Fiorentina con una gran corrida que comenzó detrás de mitad de cancha y terminó con una definición de zurda dentro del área.

Mastantuono completó su gran actuación a los 83 minutos. Tras un pase de Nicolò Fagioli, controló dentro del área y, luego de que el arquero Filip Stankovic rechazara su disparo, la pelota rebotó en su rostro y terminó dentro del arco.

El argentino fue reemplazado minutos después y recibió la ovación de los hinchas visitantes. Antoine Hainaut descontó sobre el final para establecer el 4-2 definitivo.

El despegue del argentino

Con 19 años, Mastantuono sumó su cuarta titularidad consecutiva en cinco partidos desde su llegada a Fiorentina. El futbolista arribó a préstamo desde Real Madrid, donde había convertido tres goles en 35 presentaciones.

Su último gol con el conjunto español había sido el 20 de enero ante Mónaco por la Champions League. Desde entonces, no había tenido participación directa en un tanto hasta su actuación frente a Venezia.

El encuentro también significó el debut de Paolo Vanoli como entrenador de Fiorentina. El técnico asumió después de la salida de Fabio Grosso, despedido tras cuatro partidos por el mal comienzo de temporada.

Con la victoria, la Viola quedó en el 15° puesto de la Serie A y cortó una racha negativa que había generado dudas sobre el equipo. Mastantuono, en tanto, encontró en su primer hat-trick europeo el impulso que buscaba desde su llegada al fútbol italiano.